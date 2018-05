Tijesna borba između Izraela i Cipra: Tko će danas pobijediti?

Koliko je teško prognozirati pobjednika Eurosonga? Nakon toliko godina slušanja eurovizijskog opusa nekako mi se posložila formula po kojoj nešto lakše mogu izdvojiti favorite i potencijalne pobjednike. U igri je ne samo kvaliteta pjesme, već i scenski nastup, target skupine, geopolitički lobiji, provokacije, popratni sadržaji... Lani sam u najavnom tekstu, baš nakon te detaljne analize, izdvojio Salvadorea Sobrala kao izrazitog favorita i na kraju je on doveo Eurosong u Lisabon. Ove godine sam već nakon prvog slušanja uperio prst na Izrael.

Ne zato što je to pjesma koju bih slušao u autu, već zato što je Netta napravila nešto sasvim solidno, nešto što odskače od ukiseljenog eurovizijskog mainstreama, spojila je provokaciju, intrigantan scenski nastup i prilično dobar beat, a ne osobito atraktivnu vizualnu dopadljivost iskoristila u svoju korist. I zbog toga ju treba izdvojiti kao glavnu favoritkinju. Barem u mojem tekstu.

Ipak, unazad nekoliko dana stvari su se promijenile na kladionicama. Cipar je preskočio Izrael i pretvorio se u izrazitog favorita za pobjedu. Što je to ponukalo profesionalce koji se bave predviđanjem omjera za pobjedu da zamjene uloge Izraela i Cipra?

Koliko sam uspio prosurfati forumima i komentarima, javnosti se nije baš osobito svidio jednostavni scenski nastup Nette, koji je daleko iza kvalitete koju je nudio spot pjesme. Na drugoj strani Eleni Foureira, koju opisuju kao "Mojsija pop glazbe", rasturila je pozornicu i osvojila mnoga srca. Osobno, meni je pjesma sigurni ljetni hit, pop pjesmuljak koji ima solidan beat, ali ako Cipar ode do kraja, Elena će biti ta koja je odnijela prevagu.

Ipak, ako se vratimo na početak teksta, spomenuo sam da će o pobjedniku odlučivati i provokacije i popratni sadržaji. A nakon prve polufinalne večeri Netta je dvaput privukla pozornost. Prvi put odmah nakon nastupa kad je iscurio video u kojem je malo proklizala silazeći niz stepenice, malo je nedostajalo da se potpuno ne polomi...

Drugi put je u središte pažnje ušla ni kriva ni dužna, nakon što ju je "opleo" aktualni pobjednik Salvador Sobral...

- YouTube je mislio da će mi se svidjeti izraelska pjesma. Pustio sam ju i čuo užasnu pjesmu. Srećom, ove godine ne moram ništa slušati, izjavio je Sobral. Nije se dugo trebalo čekati na prve reakcije, a uskočio je i naš Jacques Houdek koji je "pomeo pod" Sobralom. U ovom slučaju verbalno, no ne sumnjamo u ishod i kad bi se ova dvojica kojim slučajem našla u ringu...

- Prošle godine kad si propustio sve probe te ih je tvoja sestra odradila za tebe, EBU te trebala diskvalificirati. To je bilo nepošteno prema svima. I u govoru nakon pobjede si bio neugodan prema svima, no sad si puno bezobrazniji svojim istupima. Ako mrziš koncept Eurosonga nisi se trebao natjecati, "oprao" ga je Houdek.

Iako je Sobral već u nekoliko navrata ispao prilično bahat i bezobrazan, ovakva reakcija može ići samo na ruku Netti i dati još još neki dodatni plus u očima javnosti.

Treći favorit za pobjedu u Lisabonu je Norveška. Iskreno, gotovo sam siguran da ćemo pobjednika tražiti u jednoj od ove tri pjesme. Alexander Rybak je stari eurovizijski znanac, meni osobno vrlo simpatičan, ali dobitnu formulu iz 2009., kad je ostvario najuvjerljiviju pobjedu u povijesti Eurosonga, teško da će sada ponoviti. Pjesma "That's how you make a song" ima zabavan funky ritam, sve izgleda atraktivno i privlačno, ali istovremeno i ponovno malo infantilno. Rybak je opet tu s violinom i nekako ne mogu pobjeći od tog deja-vua. Te 2009. sam hodao po redakciji i sugerirao kolegama da slobodno mogu "staviti kuću" na njegovu pobjedu. Danas to ne mislim.

Ako moram birati rezerve za pobjednike, odnosno ako ću kompletirati Top 5, onda bih ubacio još Češku i Švedsku. Vrlo su osvježavajuće pjesme, Česi su ukombinirali nekoliko uspješnih r&b i hip hop ritmova, dok je Šveđanin europska verzija megapopularnog Charlijea Putha.

Što se tiče predstavnika iz regije, mislim da su se Slovenija i Srbija provukli samo zato što su nastupali u drugoj polufinalnoj večeri, ne umanjujući time njihovu kvalitetu ili doprinos. Slovenka Lea je vrhunski izgurala nastup u polufinalu, dok je Balkanika vrlo respektabilna etno pop-jazz glazbena skupina iz Srbije i cijenim njihove radove. Ipak, njihove eurovizijske pjesme nisu dovoljno kvalitetne da bi mogle igrati neku značajniju ulogu večeras...

Ali opet, što znači dobra pjesma na Euroviziji? Ništa.

