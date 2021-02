Slavni američki TikTok konobar Darron Cardosa nedavno je pokrenuo zanimljiv trend na toj društvenoj mreži. Pitao je kolege iz iste branše kako se nose s nepristojnim gostima, a onda je krenula lavina komentara ljudi svih zanimanja. Svoja neugodna iskustva s gostima i klijentima počeli su zatim iznositi drugi konobari, stjuardese, ljudi koji rade u korisničkoj podršci, a njegov je video pogledalo više od milijun ljudi.

- Što ste vi učinili kad je gost bio nepristojan prema vama? Ja imam super šalu za takve situacije. Kad se netko glupo ponaša, uvijek im za doručak donesem hladan maslac. Namjerno. Naravno da uvijek imamo spreman maslac koji stoji na sobnoj temperaturi, ali im ja odnesem onaj najhladniji kako bi im se potrgao kruh dok ga pokušavaju namazati gore – našalio se Darron. Još jedna njegova kolegica ima zanimljiv način nošenja s nepristojnim gostima.

- Ja im samo ne izmiksam smoothie do kraja pa im oni mali komadi blokiraju slamke dok ga ispijaju na putu iz mog kafića – odgovorila mu je kolegica Ebony Mallinson. U ovu su se viralnu igru uključile i radnice u trgovinama. Jedna je tako ispričala najneugodnije iskustvo koje je ikad doživjela s policajcem koji joj je došao u dućan te kako mu je promijenila navike na bolje.

- U trgovinu je jedan dan ušetao policajac bez maske. U vrijeme pandemije one su obavezne, to sad već svatko zna. On nije mario za to što jedini u trgovini ne nosi masku, već je kupio što je mislio i lagano krenuo prema izlazu. Zaustavila sam ga i zamolila da stavi masku. Ako ne sad, barem sljedeći put kada dođe. On mi je bezobrazno odgovorio da on neće nikad, pa ni tad, nositi masku jer mu zdravlje to ne dopušta. Zapisala sam si broj njegova bedža, nazvala policijsku stanicu u kojoj radi i sve ispričala njegovu šefu. Par dana kasnije došao je u trgovinu s maskom i nije je skidao dok nije izašao – ispričala je prodavačica Sammie.

TikTok je ovim izazovom tako dokazao da nije samo mjesto za ludu zabavu. Milijuni ljudi ondje može bez problema ispričati svaki svoj problem i uvijek će tu biti drugih milijun ljudi koji će ih saslušati i dati im savjet. Pa čak i ovako šaljiv savjet sa smoothiejem. Više od 2,5 milijuna po savjete redovito dolazi i na profil tiktokerice Mirte Miler Mimiermakeup. Ona sa svojim fanovima dijeli neugodne priče iz srednje škole i daje im savjete kako se oni ne bi trebali ponašati.

- Nemojte markirati iz škole jer je velika vjerojatnost da će vas uhvatiti. Ja sam odlučila jedan dan otići ranije iz škole i eto baš tada je moj tata bio na konzultacijama. Kako mene nije bilo, shvatio je što se događa. Zato učite na mojim greškama – ispričala je Mimi, sada članica žirija novog JoomBoos Videostar showa.

Uz nju će u žiriju biti slavni TikTok par Uki Q i Sergej Pajić, kao i najpoznatija pink tiktokerica u regiji, Barbi Afrika. Voditelji će biti JoomBoosovci Petra Dimić i plesačka zvijezda, Luciano Plazibat. Prijave traju još manje od dva tjedna, a do 12. ožujka ih možete slati na; videostar.joomboos.hr. Prijavite se što prije i uključite se u borbu za nagrade vrijedne čak 130.000 kuna. P.S., tu su i cool tenisice koje adidas dijeli dvoje sretnika, po odabiru voditelja. Postani i ti TikTok zvijezda, ispričaj svoju viralnu priču i podijeli koji savjet. Poželjet će ga vidjeti milijuni!

Prijavi se na Videostar, postani TikTok zvijezda i osvoji nagrade vrijedne 130.000 kuna!