TikTok je pun videa na kojima ljudi pjevaju o Pablu Escobaru: Evo o čemu se radi...

Ako vam se čini da vam je feed zatrpan videima ljudi koji odlučno koračaju prema kameri i pjevuše o Pablu Escobaru, niste jedini. Društvene mreže posljednjih su tjedana preplavljene sadržajem inspiriranim remiksom pjesme Dracula, koji potpisuju Jennie i Tame Impala. Upravo je taj remix pokrenuo viralni trend poznat kao “samouvjereno hodanje”.

Zahvaljujući brzom širenju na platformama poput TikToka, Instagram Reelsa i YouTube Shortsa, pjesma je u kratkom roku postala globalni hit. Ključ njezina uspjeha leži u upečatljivom stihu koji spominje Pabla Escobara, a koji su korisnici društvenih mreža pretvorili u svojevrsni performans – uz lipsync i naglašeno samopouzdano kretanje prema kameri.

Originalnu verziju pjesme “Dracula” objavio je Kevin Parker kroz svoj projekt Tame Impala, no novi zamah stigao je s remixom u kojem sudjeluje Jennie, članica globalno popularne grupe BLACKPINK. Kombinacija Parkerova psihodeličnog indie zvuka i Jenniene karizme pokazala se kao dobitna formula.

Posebno se istaknuo stih: “Sad sam gospodin Karizma, jebeni Pablo Escobar”, koji je postao zaštitni znak trenda. Upravo uz taj dio korisnici snimaju videe u kojima demonstriraju samopouzdanje – bilo kroz hod, stav ili izraze lica.

Iako je Pablo Escobar povijesna figura poznata kao vođa kartela Medellín i jedan od najmoćnijih kriminalaca 20. stoljeća, u ovom kontekstu njegovo ime funkcionira više kao simbol moći i statusa nego kao referenca na stvarne događaje.

Trend je već dosegao impresivne brojke – na TikToku je snimljeno više od 670 tisuća videa uz ovu pjesmu. Među najpopularnijima su oni snimljeni na velikim događanjima poput Coachella, gdje sudionici ulaze u kadar jedan po jedan, stvarajući efekt zajedničkog nastupa. Drugi pak eksperimentiraju s vizualima, koristeći vintage filtere kako bi dočarali mračnu i psihodeličnu atmosferu pjesme.

Dodatnu pažnju privukao je i stih “Šuti, Jennie, samo uđi u auto”, koji korisnici često prate teatralnim pokretima poput zabacivanja kose ili pretjeranog kolutanja očima.

Popularnost na društvenim mrežama brzo se prelila i na glazbene ljestvice. Pjesma “Dracula” nedavno se probila na Billboard Hot 100 i ušla među 20 najslušanijih, što predstavlja značajan uspjeh za Tame Impalu – prvi put da je projekt Kevina Parkera dosegnuo tu ljestvicu.

*uz korištenje AI-ja

