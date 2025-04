TikToker Lovro osvojio 5.000 € u 'Tko to tamo pjeva?': Nives imala finalni duet sa skijašicom

Šesta epizoda pjevačko-natjecateljskog spektakla Tko to tamo pjeva? završila je trijumfalno za Lovru Vukovića, TikTokera iz Crikvenice, koji je, unatoč eliminaciji nekoliko izvrsnih pjevača pred sam kraj natjecanja, uspio sakupiti 2.500 eura. Lovro je u zadnjem izazovu odlučio riskirati, što mu je donijelo glavnu nagradu od 5.000 eura, a pravo iznenađenje uslijedilo je kada je posljednji tajni glas, skijašica, napokon otkrila svoj identitet. Iza njezine uloge stajala je Stefany Žužić, talentirana pjevačica koja iza sebe već ima pjevačko iskustvo, a izdala je i album.

Lovro je uspješno zakoračio u igru jer je već u prvom izazovu Prvi dojam osvojio 500 eura. Na pozornicu su po prvi put stupili tajni glasovi u svojim ulogama: portir, reper, zborašica, motociklist, skijašica, maratonac, najčitačica, akrobatkinja i stolnotenisač. Glumica iz serije ''U dobru i zlu'', Ana Begić Tahiri, koja je gostovala umjesto stalnog panelista Luke Nižetića, odmah na početku samouvjereno je sugerirala Lovri da eliminira maratonca, a njezino mišljenje poduprla je i Alka Vuica. Lovro je poslušao njihov savjet i pogodio. Maratonac je bio loš glas, a Lovro je napravio jedan korak prema pobjedi.

U prvoj rundi Playbacka na sceni su se pojavili portirka, reper, zborašica i motociklist. Dok je zborašica oduševila panel, motociklist im nije bio dovoljno uvjerljiv, pa je natjecatelj odlučio poslati ga u razotkrivanje. Njegova intuicija donijela mu je još 500 eura, a za pravi show nakon toga pobrinula se još jedna gostujuća panelistica Nives Celzijus koja je priredila iznenađenje večeri zaplesavši s Goranom Vinčićem, koji nije mogao ostati ravnodušan na njezinu izvedbu. Druga skupina koja je u Playbacku zapjevala bili su najčitačica, skijašica, akrobatkinja i stolnotenisač. Panelisti su bili složni oko svojih dojmova. Dok su im skijašica i stolnotenisač bili dosta uvjerljivi u lip syncu, aktrobatkinja i najčitačica izazvale su sumnjičavost. Vinčić nije mogao odoljeti iskušati se u vještini s obručem od akrobatkinje, pa mu je ženski ostatak ekipe panelista šaljivo dobacivao. „Može li ti preko glave?“ - pitala ga je Gianna, no Vinčić ju je pritom iznenadio svojim umijećem. Lovro je odmah akrobatkinju i eliminirao iz showa, a kada je ona pustila svoj loš glas, njegov saldo dosegnuo je iznos od 1.500 eura.

Natjecatelj je odlučio pogledati priloge zborašice, skijašice i repera u trećem izazovu To sam ja. „Žena ima toliko samopouzdanja. Ili je vrsna glumica ili stvarno zna pjevati“ - zaključila je Nives za zborašicu, a Giranna se složila s njezinim opažanjem. Panelisti su Lovri predložili da u razotkrivanje pošalje najčitačicu, no Lovro je odlučio eliminirati repera, jer mu nije djelovao kao dobar glas. Njegova odluka nije bila pogrešna, a saldo mu je porastao na 2.000 eura. U četvrtom izazovu Tajni studio, uslijedili su dokazni materijali najčitačice i stolnotenisača. „Ja te moram upozoriti da ja imam dar za birati pogrešne ljude, pogrešne situacije, pogotovo pogrešne muškarce, tako da kad ti ja nešto kažem, ti odmah to uzmi u opozit. I onda će biti savršeno“ - poručila je Nives Lovri. Lovro je poslušao Nives i Giannu i eliminirao najčitačicu, koja je na sreću natjecatelja, pokazala da ne zna pjevati.

Peti izazov Glasoboj prvi je u kojemu Lovro nije osvojio novac. U natjecanju su u ovom trenutku ostali portirka, zborašica, skijašica i stolnotenisač. Svojom izvedbom, zborašica ih je potpuno uvjerila u svoje vokalne spobosnosti, dok ih je skijašica sada dodatno zbunila. Lovro je sada odlučio poslušati savjet supruge, pa je eliminirao stolnotenisača, no to mu nije donijelo nikakve dodatne novce. U šestom izazovu Ima slike nema tona, Lovro je pred sobom imao tešku odluku. Dok su panelisti bili sigurni u vokalne sposobnosti skijašice, Lovru su nagovorili da izbaci zborašicu iz natjecanja. No, zborašica se pokazala kao dobar glas i time je Lovro propustio šansu za osvajanje dodatnih 500 eura. Uslijedio je Intervju, posljednji izazov u kojemu Lovro mora donijeti odluku i eliminirati jednog od preostalih natjecatelja. Skijašica i portirka bili su tajni glasovi, a Lovro je imao 30 sekundi da im postavi pitanja koja bi mu pomogla da odluči tko će biti eliminiran. Nives je primijetila da joj lice skijašice djeluje poznato, pa se našalila kako bi, njihovo pravo na jedno pitanje, iskoristila da skijašicu upita idu li kod istog frizera. No, Alka joj je postavila drugačije pitanje. „Znaš li pjevati?“ – rekla je, na što se Vinčić naljutio i otišao u publiku. Nakon puno razmišljanja, Lovro je u razotkrivanje poslao portirku, no i ona se pokazala kao dobar glas.

Iako je pred kraj natjecanja eliminirao nekoliko vrlo dobrih pjevača, Lovro je uspio zaraditi 2.500 eura, što je značilo da je uklonio veliki broj loših tajnih glasova. S obzirom na to, hrabro je odlučio riskirati i boriti se za glavnu nagradu od 5.000 eura. Prije zajedničke izvedbe, Nives je priznala da osjeća tremu zbog pjevanja sa skijašicom, vjerujući da je ona izuzetan talent. Međutim, njihova izvedba na kraju je bila nevjerojatna – skijašica je zaista imala fantastičan glas, a njihov nastup je zabavio cijeli tim. Lovro je naposljetku osvojio maksimalnu nagradu.