TikTokom kruži snimka koncerta Oasisa: 'Ako ste ovo vi, samo da znate - uništili ste mi večer!'

Nakon rasprodanih 14 koncerata diljem Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, Oasis su službeno krenuli preko oceana kako bi svoju turneju Live '25 održali i u Sjevernoj Americi. Liam i Noel Gallagher započeli su drugi dio turneje, prve od njihovog raspada 2009., u Torontu u Kanadi ranije ovog tjedna, a svoju turneju od pet koncerata po SAD-u započeli su jučer.

Stotine tisuća obožavatelja borilo se za ulaznice za koncerte, a mnogi su očajnički željeli napokon vidjeti glazbenike nakon 16 godina čekanja da se ponovno okupe. No, za neke obožavatelje Oasisa, njihovo iskustvo na stadionu Rogers u Torontu bilo je 'uništeno' - sve zbog nekoliko nepristojnih posjetitelja koncerta.

U videu koji je na TikTok objavila žena imena Cameron, ljutito je izjavila da joj je par koji je stajao ispred nje na koncertu u Torontu u ponedjeljak potpuno uništio večer zbog ružnog ponašanja. Cameron je tijekom predstave stajala na tribinama stadiona i imala je odličan pogled na pozornicu, ali nije mogla ništa vidjeti jer je muškarac ispred nje podigao svoju partnericu na ramena, čineći ih dvostruko višima od bilo koga iza njih.

Foto: Suzanne Plunkett

Dijeleći isječak njihovog nepristojnog ponašanja tijekom Oasisove izvedbe pjesme 'Don't Look Back in Anger', Cameron je napisala: 'Ako si ovo bio ti na koncertu Oasisa u Torontu sinoć, samo želim da znaš da si mi uništio večer.'

Korisnici društvenih mreža također su bili na Cameroninoj strani. Mnogi su rekli da iako sjedenje na nečijim ramenima može biti prihvatljivo, i dalje je iritantno te ne bi trebalo biti dopušteno u prostoru za sjedenje. Drugi su rekli da ne bi oklijevali otići i pronaći člana osiguranja koji bi im rekao da se smire, jer im ne bi bezobrazni obožavatelji pokvarili koncertno iskustvo za koje su platili mnogo novca.

Foto: Suzanne Plunkett