Timoteja prešla u vodstvo, samo je Marina imala zamjerke: 'Nije mi se svidjelo predjelo...'

Spremačica Timoteja Pančić iz Suhopolja ugostila je dame trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru osvojila je visokih 38 bodova te je prešla u ovotjedno vodstvo. Katarina, Maja i Dubravka domaćicu su ocijenile čistom desetkom, dok je Marina bila nešto stroža - sa svega osam bodova. 'Dajem osam jer mi se predjelo nije svidjelo i u glavnom jelu mi se nije sviđao batat', objasnila je.

Foto: RTL

Pripravu večere započela je Timoteja glavnim jelom - 'Narančastim pijancem'. Rolana prasetina sa soli i pivom jelo je koje je spremačica odlučila spraviti za glavno jelo. 'Možda će staviti nešto alkoholno', komentirala je Maja. 'Ako za glavno jelo budu pečena prasetina i batat mislim da će to biti dovoljno i da ću se moći najesti, da će to biti fino', dodala je Dubravka. 'Obožavam batat', zaključila je Marina. Uslijedila je priprava deserta nazvanog 'Šumska vila'. 'Nešto fino slatkasto, s voćem', prognozirala je Katarina o desertu. 'Baš me zbunila, možda cheesecake', zaključila je Marina. Uskoro je Timoteja otkrila da za desert radi mileram-tortu. Unatoč problemima s biskvitom, Timoteja se uspjela izboriti s desertom pa se okrenula predjelu. 'Zdravo i skriveno' naziv je posljednjeg jela kojeg se Timoteja prihvatila. 'Ako bude salata za predjelo, to će zadovoljiti moja očekivanja', otkrila je Marina. Uskoro je Timoteja otkrila da će povrće zapeći u pećnici sa sirom.

Foto: RTL

Nakon što je Timoteja sve spravila, dočekala je dame na aperitivu. Domaći višnjevac, orahovac, medica i rakija bili su u ponudi. 'Bila je vesela', komentirala je Marina domaćicu. 'Bila je sretna, jedva je čekala da dođemo', dodala je Katarina. 'Domaćica je htjela dvaput nazdraviti i morali smo', zaključila je Maja o duplom nazdravljanju.

Uskoro je uslijedilo predjelo 'Zdravo i skriveno'. Zapečeno povrće i dvije vrste suhomesnatih proizvoda svidjeli su se ekipi na prvi pogled. 'Zlevanka s povrćem, bila je rajčica, meni je to bilo fino, malo drugačije', komentirala je Katarina. 'Predjelo je bilo super, iznenađena sam jer je tu bilo i mozzarelle, sira, svega i svačega', pohvalila je domaćicu i Maja. 'Fino, ukusno, slankasto, dobro je bilo', zaključila je Dubravka.

Foto: RTL

Dame su potom prešle na 'Narančastog pijanca'. Batat i odojak stigli su kao glavno jelo. 'Glavno jelo je izgledalo primamljivo', komentirala je Marina. 'Izgled je bio primamljiv', složila se i Maja. Za kraj, uz puno smijeha stigla je i 'Šumska vila'. Desert je stigao kao mileram-torta sa šumskim voćem. 'Desert je bio onako, slatkasto-kiseo', ocijenila je Dubravka. 'Da je dodala možda malo šećera u voće, mislim da bi bio savršen', zaključila je Maja.

Foto: RTL

Za kraj, Timoteja je ekipi udijelila poklone koje su izradili učenici Tehničke škole u kojoj radi, a onda je uslijedilo i glazbeno iznenađenje. Učenici iz škole gdje domaćica radi zasvirali su na njezinoj večeri i tako zaključili veselo druženje kod Timoteje.

