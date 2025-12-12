Timothée Chalamet: 'Ovo je moja najbolja izvedba u životu!'

Hollywoodski miljenik Timothée Chalamet ponovno je digao prašinu - i to izjavom koja je u trenu postala viralna. U intervjuu koji je ubrzo nakon objave misteriozno nestao s YouTubea, glumac bez zadrške je poručio da je u svom novom filmu Marty Supreme ostvario 'najbolju izvedbu dosad'.

Film, koji u kina stiže 25. prosinca, prati Martyja Mausera, židovsko-američkog pionira stolnog tenisa koji opsesivno juri uspjeh. I čini se da Chalamet tu energiju gradi i u stvarnom životu.

- Trebalo mi je malo više samopouzdanja - našalio se na račun komplimenta Georgea Clooneyja, koji ga je nedavno nazvao 'sjajnim glumcem'. No onda je potpuno ozbiljno dodao: 'Ovo je vjerojatno moja najbolja izvedba. Već sedam-osam godina predajem vrhunske, maksimalno posvećene uloge - važno je to reći naglas.'

Glumac je istaknuo da ne želi da publika - ali ni on sam - uzima zdravo za gotovo trud koji ulaže u uloge.

- Ne želim da se to podcijeni. Ovo je stvarno top razina - rekao je, prema snimci koja je završila na TikToku.

Originalni video je, prema pisanju više medija, uklonjen s YouTubea, X-a i Reddita, što je dodatno raspirilo interes obožavatelja.

Film Marty Supreme režirao je Josh Safdie, a Chalamet, koji je i producent, predvodi impresivnu glumačku ekipu u kojoj su i Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Tyler, the Creator, Abel Ferrara te Fran Drescher.

Chalamet je već ranije otvoreno govorio o svojoj golemoj ambiciji, a nije skrivao ni razočaranje što prošle godine nije osvojio Oscara za ulogu Boba Dylana.

- Ljudi mogu pričati što hoće. Ali kad nas pet sjedi na dodjeli, a četvero izgubi - naravno da se pitaš: 'Dovraga, zašto nisam ja?’ - izjavio je u razgovoru za Vogue.

Ove godine je, međutim, odnio nagradu za najboljeg glumca na SAG Awardsima, gdje je još jednom potvrdio svoj cilj

- U potpunoj sam potrazi za veličinom. Želim biti jedan od velikih. Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, Viola Davis, ali i Michael Jordan i Michael Phelps - to su moji uzori - izjavio je.

Ako je suditi po njegovoj samouvjerenosti, Timothée Chalamet itekako vjeruje da je na pravom putu. A Hollywood - čini se - jedva čeka vidjeti je li u pravu.