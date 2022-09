Timothee Chalamet ulazi u povijest kao prvi muškarac na naslovnici britanskog Voguea

Glumac Timothee Chalamet (26) ulazi u povijest kao prvi muškarac na naslovnici kultnog britanskog časopisa Vogue.

- Prvi put u 106 godina postojanja britanskog Voguea, muškarac je na naslovnici - piše na službenom Twitteru britanskog Voguea uz fotografiju naslovnice koju krasi Timothee.

Chalamet na naslovnoj fotografiji nosi bisernu i zlatnu ogrlicu i svjetlucavi tamnoplavi Louis Vuitton. Za fotografiranje ga je stilizirao glavni urednik britanskog Voguea Edward Enninful (50).

Timothee je u intervjuu za časopis otkrio koji mu je savjet dao kolega glumac Leonardo DiCaprio (47) na snimanju filma 'Ne gledaj gore' (Don't Look Up).

- Bez teških droga i filmova sa superherojima - savjetovao je DiCaprio.

Enninful kaže da je čekao 'pravi trenutak' da na naslovnici kultnog časopisa prvi put u njegovoj 106-godišnjoj povijesti ima muškarca. Opisuje Timothéeja kao 'mladog glumca na vrhuncu svoje rane karijere, koji podsjeća na Deanove i DiCaprije iz prošlih desetljeća, ali s povezanošću s novom generacijom koja razgrađuje staromodne predodžbe o muškosti'.

U video intervjuu s Enninfulom Timothee je rekao da mu je čast biti na naslovnici Voguea, pridružujući se tako zvijezdama poput Rihanne, Billie Eilish i Lady Gage.

Iako je Chalamet prvi muškarac na tiskanoj naslovnici kultnog časopisa, pjevač Zayn Malik (29) bio je prvi muškarac na digitalnoj naslovnici 2018. godine.

Chalamet je široj javnosti postao poznat nakon uspjeha filma 'Skrivena ljubav' (Call Me by Your Name) 2017. godine, a nakon toga je pokazao svoj glumački talent u filmovima 'Ne gledaj gore', 'Dina', 'Kralj' i drugima.

