BOGATA GOZBA

Timski izazov u MasterChefu: 'Jako sam se oslonio na njih...'

Foto: Nova Tv

U analizi će do izražaja doći i najveći uspjesi kao i pogreške u timskom kuhanju. Zeleni su  pripremili brudet, ali su se, kako će im istaknuti žiri, izgubili u omjerima i tehnikama

U novom kulinarskom okršaju, zeleni, crveni i plavi tim kuhali su u timskom izazovu, a sada je red da žiri u sastavu chefova Gorana Kočiša, Stjepana Vukadina i Maria Mihelja ocijeni njihova jela. Stjepanov plavi tim u ovom je izazovu vodila Antonija Rittuper, Goranov zeleni tim predvodio je Otto Grundmann, a Marijev crveni tim kuhao je na čelu s Markom Ettingerom.

Antonija će, uz uobičajenu dozu samopouzdanja i entuzijazma, najaviti kako očekuje „najbolje moguće komentare ikad jer vjeruje u jela svog tima“. Pred žiri će donijeti bogatu gozbu u skladu sa zadatkom jela iz konobe.

Foto: Nova Tv

Markov crveni tim otvorit će večeru raskošnom dalmatinskom platom u punom smislu te riječi. Na tanjuru će se naći skuša, pašteta od tune i oslića, tapenada, prženi, ukiseljeni i slani inćuni te motani pršut preliven sušenim marelicama i pinjolima te domaći grisini. „Jako sam se oslonio na moj tim jer znam snagu svog tima koji ima odlične ideje”, reći će Mark.

Plavi tim koji je predvodila Antonija, poslužit će raviole punjene sirom na bisku od škampi i kozica, uz pršut koji će dodati dozu elegancije i slanog kontrasta. Zeleni tim odlučio se za nešto jednostavniji, ali aromatičan pristup – ukiseljenu skušu s tapenadom od maslina, pinjola i inćuna, uz grilani kruh s maslinama i rajčicom te tanko rezani pršut.

Foto: Nova Tv

U analizi će do izražaja doći i najveći uspjesi kao i pogreške u timskom kuhanju. Zeleni su  pripremili brudet, ali su se, kako će im istaknuti žiri, izgubili u omjerima i tehnikama. „Ovo ne bi prošlo ni pod juhu. Šteta dobrih namirnica”, komentirat će razočarano Goran njihov pokušaj da pripreme brudet, jasno dajući do znanja da se od njih očekivalo više. Kako će žiri ocijeniti jela, što će ih oduševiti, a što razočarati, ne propustite pogledati u novoj epizodi MasterChefa.

