Kada me Ike prevario s tri žene odjednom, popila sam 50 pilula Bile su tri žene u kući u to vrijeme i Ike se seksao sa svima njima. Trima od nas je ime bilo Ann što znači da je on trebao zapamtiti samo jedno ime, rekla je Tina te dodala da je jedna od tih žena nosila Ikeovo dijete