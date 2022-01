Pjevačica Tina Vukov (33) nakon višegodišnje pauze vratila se na glazbenu scenu. Prošle godine je izdala studijski album "Što me čini sretnom", a trenutačno se sprema za svoj peti nastup na Dori. Tina je prvi glazbeni spot i pjesmu snimila s nepunih 12 godina, a već s 14 je potpisala svoj prvi diskografski ugovor. Njezini hitovi "Tuga dolazi kasnije" i "Il Treno Per Genova" i danas se rado slušaju, no mlada Riječanka se na samom vrhuncu karijere odlučila povući sa scene.