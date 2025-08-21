Tinejdžerska hit-serija 'Sram' bila je glavna tema panela 31. Filmskog Festivala u Sarajevu

U trenutku kada se HTV-ova serija 'Sram' potvrđuje kao rijedak domaći hit s milijunskim digitalnim dosegom, na Sarajevo Film Festivalu organiziran je panel 'Od SKAM-a do SRAM-a: Tinejdžerska drama, javni medijski servis i moć adaptacije'. Na panelu su, među ostalima sudjelovali Maja Fišter urednica serije i producent Bruno Mustić koji su govorili o uspješnoj adaptaciji hrvatske inačice SKAM-a analizirajući sa ostalim panelistima što format serije čini tako prilagodljivim i popularnim preko granica.

- Ove godine je 'Sram' bio prisutan na Sarajevo Film Festivalu u čak tri različita programa – CineLink Talks, Talents i Producer Lab. Time je SFF, kao jedan od najznačajnijih europskih festivala, potvrdio važnost Srama za regionalnu audiovizualnu industriju - istaknuo je producent Bruno Mustić.

- Često medijski profesionalci zaziru od adaptacija, smatrajući ih manje vrijednima od originalnih djela. Ja bih rekla da treba postojati balans, da jedno ne može zamijeniti drugo. Ali, adaptacije nisu samo lokalizacije nekog tuđeg autorskog djela. One nam pružaju priliku za istraživanje i promišljanje naše publike kao i znanja iskusnijih, većih ili bogatijih industrija koje onda kasnije možemo primjeniti, - izjavila je Maja Fišter.

Da se radi o fenomenu najbolje govore brojke: prva sezona Srama donijela je 64 milijuna pregleda, 2 milijuna interakcija i doseg od 6 milijuna jedinstvenih korisnika, uz 160 tisuća novih pratitelja na društvenim mrežama. Druga sezona gotovo je udvostručila te rezultate s impresivnih 140 milijuna pregleda, pri čemu je većinu publike činila mlada ženska generacija (18–24 godine), a TikTok je dosegnuo gotovo 7 milijuna gledatelja iz Hrvatske, regije i dijaspore.

S više od deset lokalnih verzija do danas, SKAM je pokazao rijetku sposobnost angažiranja mlade publike izvan svog izvornog tržišta, svaki put ponovno osmišljenog kroz drugačiju kulturnu prizmu.

Sram je inovativni HRT-ov projekt koji mijenja način na koji javni medij komunicira s mladima, jer je stvoren za generaciju koja živi online. Sram je spojio istraživanje, storytelling i strategije prilagođene društvenim mrežama te donio sadržaj koji ima stvaran utjecaj i pogađa točno u srž kulture mladih.