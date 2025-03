'Tinky Winky' dolazi u Zagreb!

Dave Thompson poznat je po ulozi Tinkyja Winkyja u svjetski popularnim 'Teletubbiesima'. Osim glumačke karijere, bavi se i stand- up komedijom, a nastupit će ove subote u zagrebačkom caffe baru Dvorište.

Svoju izvedbu podijelio je u dva dijela. Prvi dio bit će klasičan stand-up set, a u drugom dijelu bit će priče iz njegove emisije "When I Was Furry - Tinky Winky Inside Out".

Komičar će kroz humor otkriti tajne vezane uz dječji klasik 'Teletubbies' i odgovoriti na znatiželjna pitanja poput "Je li bilo vruće u kostimu?"

Ljubičasti kostim s poznatom crvenom torbicom Dave je nosio više od 70 epizoda, a nakon toga napustio je set zbog 'neprihvatljivog tumačenja uloge'. Kako navodi Mirror, lik Tinky Winkyja stvorio je kontroverze jer su neki navodili kako se ističu homoseksualni simboli.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Dave je izvodio nastupe svog stand up-a u 49 zemalja i na nekoliko brodova za krstarenje. Poznat je po svojim duhovitim dosjetkama i apsurdnom stilu, a pisao je i materijalne za mnoge druge komičare poput Harryja Hilla, Omida Djalilia i Stewarta Leea.