Tit Emanuel Medvešek i Filip Juričić za Cafe pričali o odnosu pred kamerama i odrastanju

Jedan iskusni glumac, jedan na početku velikog puta, a zajedno - zanimljiv glumački dvojac. Filipa Juričića i Tita Emanuela Medvešeka trenutno gledamo u seriji "Slučajna obitelj" na Novoj TV, a za Cafe su pozirali kao Al Pacino i Keanu Reeves iz kultnog "Đavoljeg odvjetnika".

Otkrili su nam kako su gradili odnos pred kamerama, koliko ih je odrastanje uz slavne glumačke obitelji oblikovalo te što su tijekom godina naučili o svojem poslu.

Gledali smo četvrtu sezonu serije "Ted Lasso". Prošlo je nekoliko godina otkad je Ted Lasso ostavio Richmond i vratio se u Ameriku. Sad radi sasvim običan posao, nekakav je niži menadžer u supermarketu i, na prvu ruku, sve je OK. Samo što nije...

Foto: IMDB

Nastavili su snimanje obiteljskog filma “Mala djeca piju mlijeko, a velika...” redatelja Mile Ostovića. Ksenija Pajić opisala nam je kako je bilo na snimanju, gdje je letjela propelercem, veslala, vozila quad... Kaže kako joj je to bilo najzanimljivije snimanje u životu.