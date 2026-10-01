Obavijesti

Show

Komentari 0
SAMO UZ 24SATA

Tit Emanuel Medvešek i Filip Juričić za Cafe pričali o odnosu pred kamerama i odrastanju

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Tit Emanuel Medvešek i Filip Juričić za Cafe pričali o odnosu pred kamerama i odrastanju
2
Foto: profimedia/imdb/promo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U PETAK NA SVIM KIOSCIMA Na naslovnici ovotjednog najboljeg TV magazina u Hrvatskoj su Filip Juričić i Tit Emanuel Medvešek

Admiral

Jedan iskusni glumac, jedan na početku velikog puta, a zajedno - zanimljiv glumački dvojac. Filipa Juričića i Tita Emanuela Medvešeka trenutno gledamo u seriji "Slučajna obitelj" na Novoj TV, a za Cafe su pozirali kao Al Pacino i Keanu Reeves iz kultnog "Đavoljeg odvjetnika".

Otkrili su nam kako su gradili odnos pred kamerama, koliko ih je odrastanje uz slavne glumačke obitelji oblikovalo te što su tijekom godina naučili o svojem poslu.

Gledali smo četvrtu sezonu serije "Ted Lasso". Prošlo je nekoliko godina otkad je Ted Lasso ostavio Richmond i vratio se u Ameriku. Sad radi sasvim običan posao, nekakav je niži menadžer u supermarketu i, na prvu ruku, sve je OK. Samo što nije...

Foto: IMDB

Nastavili su snimanje obiteljskog filma “Mala djeca piju mlijeko, a velika...” redatelja Mile Ostovića. Ksenija Pajić opisala nam je kako je bilo na snimanju, gdje je letjela propelercem, veslala, vozila quad... Kaže kako joj je to bilo najzanimljivije snimanje u životu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se Ive, Ćorlukine bivše? Tetovirao je pa skidao njeno ime, a sad je neprepoznatljiva
IVA BUZOV

Sjećate se Ive, Ćorlukine bivše? Tetovirao je pa skidao njeno ime, a sad je neprepoznatljiva

Velika ljubav tada mladog nogometaša Vedrana Ćorluke i studentice Ive Buzov započela je prije gotovo 20 godina, točnije 2007. godine, a par je prekinuo nakon tri godine veze. Danas Iva izgleda potpuno drugačije...
FOTO Tko bi rekao da su bake? Ove slavne dame imaju unuke
MLADOLIK IZGLED VARA

FOTO Tko bi rekao da su bake? Ove slavne dame imaju unuke

Izgledaju mladoliko, drže do sebe i mnogi im ne bi na prvi pogled rekli da već imaju unuke. Ipak, neke od poznatih dama već godinama uživaju u ulozi bake
Car pokušao urazumiti Lauru, ona u vrućim hlačama pokazala guzu: 'Budi normalna, ne pij...'
NOVA DRAMA U ELITI

Car pokušao urazumiti Lauru, ona u vrućim hlačama pokazala guzu: 'Budi normalna, ne pij...'

Laura Prgomet u reality showu Elita svako malo izazove pravu dramu, a sada je oskudno odjevena pokazala guzu dok je Car pokušavao spriječiti u pretjeranoj konzumaciji alkohola

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026