Tito ga je volio: Na Sutjesku je trebao Douglas, a ne Burton...

Kirk Douglas je morao odbiti ulogu Tita na Sutjesci. On je te, 1973. godine, kad je film sniman, već bio angažiran u dva velika projekta (glumio je u “Dr. Jekyllu i Mr Hydeu” i režijski debitirao sa “Scalawagom”), pa je režiser Stipe Delić angažirao Richarda Burtona.

U igri su bili i drugi slavni glumci: Marlon Brando, Paul Newman, Peter O’Toole, Marcello Mastroianni, Jean Paul Belmondo... Tito je godišnje gledao po 160 filmova na kućnim projekcijama pa je, kao filmofil, odlično poznavao glumačku scenu. Izbor je pao na slavnog Velšanina koji je, poput Tita, volio viski, cigare i ljepotice. I Tito i Douglas su žalili zbog toga što Kirk nije angažiran, a čini se da ni Burton nije bio puno sretniji jer je rolu u tom filmu ocijenio “najgorom u životu”. Relja Bašić će reći kasnije kako se Burton “na setu ponašao neobično”, što će Bata Živojinović prevesti na razumljiv jezik:

- Burton se nije trijeznio. Što ste s njim snimili dopodne, snimili ste. Kad je Tito na premijeri vidio Burtona, bio je zapanjen: ‘Majku vam božju, pa ja u ratu nikad nisam bio pijan.

Josip Broz Tito i Kirk Douglas bili su prijatelji od 1964. godine. Upoznali su se na glumčevu želju. Douglas je u studenom te godine držao predavanje studentima Filmske akademije u Beogradu. Bilo ih je desetak.

- Kad su studenti otišli, ljutito sam se okrenuo mojem domaćinu i rekao: ‘Nisam došao ovamo da šačici probranih studenata pričam o filmovima. Ja obično ljudima savjetujem da se ne bave ovom profesijom. Želio bih održati predavanje većoj publici’, rekao sam . ‘E, to ne može’, odgovorio je moj domaćin: ‘Ovo je komunistička zemlja. Ne možete organizirati velike skupove’. U to nisam mogao vjerovati - napisao je Douglas u svojim memoarima. Dodao je da je sljedećeg jutra nazvao beogradsko Sveučilište, a navečer je organiziran njegov razgovor s tisuću studenata. “Bilo je divno. Oni su znali sve o američkom filmu i voljeli su ga. Dopalo im se što je jedan američki glumac među njima, što mogu sa mnom razgovarati. Sljedećeg dana, tijekom ručka u američkoj ambasadi, pitao sam bi li se moja žena i ja mogli sresti s predsjednikom Titom. Umiješao se veleposlanik Velike Britanije, koji je nazočio ručku. ’Dragi moj, ja čekam već šest tjedana da me predsjednik Tito primi samo na deset minuta, da mu predam akreditive, ali badava’, rekao je pa dodao: ‘Nije lako susresti se s predsjednikom Titom’. Ispričao sam se, izašao i okrenuo broj kabineta predsjednika Tita”, napisao je Douglas.

Sljedećeg dana Tito je po Douglasa i njegovu ženu Anne poslao privatni avion, koji ih je prevezao do vile u Ljubljani. ”Proveli smo s njim puna tri sata, pili smo vino i pričali. Tito je bio veliki ljubitelj filmova, naročito vesterna. Vidio je sve vesterne u kojima sam ja glumio, a najviše mu se dopao ‘Obračun kod OK Korala’. Svi listovi objavili su fotografije nas dvojice zajedno. Kad sam se vratio u američku ambasadu u Beogradu, opet sam sreo britanskog ambasadora. ’Dragi moj, ne razumijem, vi ste proveli tri sata s predsjednikom Titom, a ja ne mogu ni deset minuta. Recite mi, molim vas, kako vam je to pošlo za rukom?’, žalio se ambasador. ‘Gospodine ambasadore, koliko ste filmova Vi snimili?’, zapitao sam ga.

Između Douglasa i Broza postojala je snažna međusobna simpatija. Na internetskoj stranici Douglasove filantropske udruge, Josip Broz Tito je jedini državnik kojega se spominje, uz Jimmyja Cartera i Boba Kennedyja.

Kirk Douglas je bio “doživotni demokrat”, u američkom kontekstu kotirao je kao lijevi liberal. Između ostalih, glumio je Spartaka, rimskog roba koji diže ustanak protiv Marka Licinija Krasa, u čemu je bivši proleter, bravar i pobunjenik protiv kapitalizma Josip Broz zacijelo mogao vidjeti i sama sebe. Spartak je bio jedan od popularnijih likova u komunističkoj mitologiji pa su po njemu ime dobila mnoga sportska društva u socijalističkim državama, od Subotice do Moskve. Upravo je “Spartak”, film snimljen 1960. godine, pridonio gašenju holivudskog indeksa zabranjenih autora i filmova, na kojemu su se našli mnogi ljevičari. U Hollywoodu su takvi brojni - Marlon Brando, Paul Newman, Jane Fonda, Warren Beatty, Barbra Streisand, Sean Penn, George Clooney navode se odmah uz imena Charlieja Chaplina i Kirka Douglasa.

U intervjuu za Variety 2012. godine, Douglas je rekao da je napravio “Spartaka” u političkoj klimi “sličnoj onoj koju sad imamo. Previše je republikanaca, previše demokrata, a nema dovoljno Amerikanaca”.

Douglas je cijeloga života bio i filantrop, pomagao je humanitarne udruge, donirao siromašne. Tito mu je ostao u neizbrisivoj uspomeni. Na susretu u Sloveniji slikali su se ispod prepariranog medvjeda.

- Do sada sam sreo mnogo istaknutih ljudi, predsjednika i rukovodilaca, ali Tito je nešto posebno. Dugo smo govorili o filmu i - znate li o čemu još? O lovu. Predsjednik Tito ima divne lovačke trofeje. Zavidim mu na njima - rekao je Douglas.