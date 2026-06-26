Tjedan Kinoholika: Uživanje uz filmske kvizove i projekcije

Drugo izdanje Tjedna Kinoholika održat će se od 29. lipnja do 4. srpnja na brojnim zagrebačkim lokacijama u organizaciji web platforme Kinoholik.hr, servisa koji omogućuje pregled rasporeda projekcija nezavisnog i kulturno vrijednog filma.

Kroz šest dana programa, publika će imati priliku sudjelovati u filmskim pub kvizovima, pogledati filmove Akcija stadion Dušana Vukotića i Bog neće pomoći Hane Jušić te upoznati alate koje nudi ova inovativna filmska platforma.

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U sklopu Tjedna Kinoholika održat će se pet filmskih pub kvizova: u ponedjeljak, 29. lipnja u Vintage Industrial Baru, u utorak, 30. lipnja u auli Hrvatskog državnog arhiva, u srijedu, 1. srpnja u Garden Breweryju, u četvrtak, 2. srpnja u Klubu Roko te u petak, 3 srpnja u Teacher's Pubu. Kvizovi počinju u 20:30 sati, a prijave za kviz moći će se realizirati putem web stranica Kinoholik.hr. Pobjednički timovi osvojit će niz vrijednih nagrada, uključujući filmske pokaze za Kino Kinoteku, ulaznice za Kino Tuškanac, Kino Sesvete, Ljetno kino Ribnjak, MSU, knjige Hrvatskog filmskog saveza, MaMe i Hrvatske Kinoteke, platnene torbe, DVD-ove, kišobrane i reklamne proizvode filma Svadba. Kratki video s prošlogodišnjeg izdanja Tjedna Kinoholika možete pronaći ovdje.

Uz kvizove, manifestacija uključuje i dvije besplatne projekcije filmova koji su odabrani na temelju korisničkog interesa putem funkcije *podsjeti me* na Kinoholik.hr. Riječ je o opciji koja omogućuje posjetiteljima da označe filmove koje bi željeli ponovno gledati u kinu, a kad se ti naslovi vrate na repertoar, sustav ih automatski obavještava putem emaila.

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Filmove koje publika može besplatno pogledati 4. srpnja u Surogatkinu KIC su: Akcija stadion i Bog neće pomoći. Akcija stadion dugometražni je igrani film oskarovca Dušana Vukotića iz 1977. u produkciji Zagreb filma, ratna drama prema istinitome događaju u Zagrebu 1941. godine nakon uspostave NDH-a. Spomenuti film ove je godine restauriran, a u subotu se prikazuje s engleskim titlovima. Film prati događaj koji se odigrao na zagrebačkom stadionu u Maksimiru 1941. kada su tijekom svakodnevne predvojničke obaveze ustaše pokušale zagrebačke srednjoškolce podijeliti prema nacionalnoj osnovi. Tražilo se da iz mase okupljenih mladih ljudi oni koji su Srbi i Židovi istupe i prijeđu na drugu stranu. Tada se dogodio važan trenutak otpora, solidarnosti i ljudskosti – na tu su drugu stranu prešli svi, dajući time ustašama do znanja da neće pristati da ih se fašističkim metodama dijeli i odvaja od njihovih školskih kolega i prijatelja.

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Bog neće pomoći drugi je film nagrađivane redateljice i scenaristice Hane Jušić, premijerno prikazan na prestižnom 78. Filmskom festivalu Locarnu, gdje je osvojio dvije nagrade Zlatni leopard za najbolju glumu (Manuella Martelli i Ana Marija Veselčić). Ta povijesna drama smještena je u maleno dalmatinsko planinsko selo početkom 20. stoljeća gdje stiže Čileanka Teresa, tvrdeći da je udovica starješininog brata koji je poginuo u čileanskom rudniku. Dolazak misteriozne strankinje, koja ne poznaje ni jezik ni običaje, unosi nemir, ali i slobodu, u zatvorenu ruralnu zajednicu. Film je na Sarajevo Film Festivalu osvojio i Specijalnu nagradu za promicanje rodne ravnopravnosti.

Foto: PROMO

Kinoholik.hr djeluje od prosinca 2023. i u tom razdoblju postao je ključna adresa za sve koji žele pratiti filmove izvan korporativnih kino lanaca, uključujući projekcije u kulturnim centrima, nezavisnim kinima, open-air lokacijama, mjesnim odborima te programe svih filmskih festivala na području Zagreba i sl. Kinoholik.hr. dosad je popratio filmske projekcije na 135 lokacija u gradu, uvrstio preko 2.500 filmskih naslova te više od 3 tisuće filmskih projekcija. Također, Kinoholik.hr je samostalno inicirao 140 projekcija kao lokalni koordinator ovih manifestacija: Mjesec našeg filma, Rendez vous au cinéma i Maraton kratkometražnog filma koje se realiziraju u organizaciji Hrvatskog audiovizualnog centra.

Foto: PROMO

Sve navedeno svjedoči kako je Kinoholik.hr postao neizostavna platforma koja zagrebačkoj publici pomaže pri praćenju i odabiru filmskog sadržaja kojeg Grad Zagreb nudi. Kinoholik nastaje u organizaciji Kulturnog informativnog centra (KIC), a projekt koordinira tim od pet žena: Hana Horvat, Barbara Kovačević – Paradajz Marketing, Rea Drvar, Margarita Perić te Katarina Zrinka Matijević.

Kinoholik.hr je projekt Kulturno informativnog centra (KIC). Tjedan Kinoholika se održava uz potporu Grada Zagreba, Kulturno informativnog centra i Europske unije. Partneri projekta su Hrvatski državni arhiv, Zagreb film, Hrvatska Kinoteka, Hrvatski Kviz savez, Krip, Sguiz team, a sponzori Kino Kinoteka, Scena Ribnjak, Kino Tuškanac, MSU, Hrvatski filmski savez, Kino Sesvete, MaMa i Eclectica. Više o terminima događanja na Tjednu Kinoholika provjerite na Kinoholik.hr. Autor špice za Kinoholik je Dalibor Barić.