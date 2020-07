Tjerali je da bude debela zbog uloga, sada pozira u bikiniju

Iza njene debljine krije se tajna. Rebel sve ove godine namjerno nije mršavjela jer je zbog krupnijeg izgleda dobivala bolje plaćene poslove. No, prošle godine odlučila je debljini stati na kraj

<p>Glumica i komičarka <strong>Rebel Wilson </strong>(40) nekad je imala viška kilograma, ali s razlogom. Plaćali su je da bude bucmasta zbog uloga, ali krajem 2019. donijela je odluku kako će promijeniti životne navike unatoč milijunskoj zaradi na temelju krupnije građe.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ana Nikolić izgubila 52 kilograma</strong></p><p>Krenula je na strogu dijetu te počela svakodnevno vježbati, a do danas je smršavjela više od 20 kilograma.</p><p>- Imala sam posao na kojem su mi plaćali puno novca da ostanem krupnija i takve stvari vam mogu zeznuti stvari u glavi. U ožujku sam proslavila 40. rođendan i pomislila da će ovo biti godina u kojoj ću se koncentrirati na vlastitu zdravstvenu dobrobit. Nije da želim izgubiti kilograme i doći do određenog broja. Više je od toga. Mentalno se suočavam s razlogom zašto sam se prejedala - rekla je Australka prošle godine za <a href="https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/11882729/rebel-wilson-paid-bigger-films-weight-loss/" target="_blank">strane medije</a>. </p><p>Glumica na društvenim mrežama s ponosom pokazuje rezultate svoje transformacije, a sada je prvi put pokazala kako izgleda u bikiniju. Objavila je fotografiju iz bazena i 'selfie' koji je snimila u ogledalu u kupaonici. </p><p>- Izgledaš sjajno. Motivacija si nam - poručili su joj pratitelji u komentarima.</p><p><a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8560433/Rebel-Wilson-flaunts-cleavage-neon-green-bikini-relaxing-hot-tub.html" target="_blank">Strani mediji </a>pišu kako je Rebel odlučila promijeniti životne navike nakon posjete luksuznom medicinskom i detox centru VivaMayr. Dok je bila tamo, upoznala se s Mayr metodom, specijaliziranim dijetnim planom koji joj je omogućio zavidne rezultate u kratkom roku. Ta metoda pomaže korisnicima da iz prehrane potpuno uklone grickalice, smanje unos glutena i mliječnih proizvoda te promijene način na koji žvaču hranu. Također, prehrana se uglavnom bazira na svježoj ribi i puno povrća. </p><p>Odnosno, u ovoj metodi mršavljenja nije bitna samo hrana, već se ljude uči da žvaču vrlo sporo te čak i da broje koliko puta to rade. Ovakav pristup pridonosi boljoj probavi te navodno smanjuje nadutost. Wilson, izgleda, dobro napreduje, a na tome ne misli stati. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>