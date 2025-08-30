Tko će biti novi MasterChef? Uskoro stiže osma sezona

Chefovi Stjepan Vukadin, Goran Kočiš i Mario Mihelj naoštrili su okusne pupoljke i uskoro se vraćaju na male ekrane, i to u novoj, osmoj sezoni popularnoga kulinarskog showa "MasterChef" Nove TV. Tri chefa će ocjenjivati i mentorirati novu generaciju kandidata.

- Na snimanju promo spota sjajno smo se zabavili! Bilo je dinamično, veselo i šaljivo, baš kao i sezona 'MasterChefa' koja je pred nama. Veselimo se povratku u studio, novim izazovima i, naravno, kandidatima i njihovim tanjurima koji će nas iznenaditi - poručili su Stjepan, Goran i Mario. A tko će biti novi MasterChef, gledateljima tek preostaje vidjeti! Mnogi su se htjeli ove godine okušati u tom kulinarskom izazovu pa je tako na audicije došlo 70-ak odabranih kandidata. No nakon selekcijskoga kruga u vilu MasterChef ulazi njih 21. I audicije su prvo što će gledatelji vidjeti i ove godine, a mnoge obožavatelje ove emisije zanima kojim će se to jelima kandidati predstaviti i tko će sve uspjeti očarati chefove "na prvi okus".

Foto: Nova Tv

Među onima kojima je to pošlo za rukom nalaze se gastroentuzijasti različitih profesija - ekonomist, knjižničarka, vozač kamiona, frizerka, konobari, studenti, CEO informatičkog start-upa, računalni tehničar, pijanist... Najmlađi kandidat ima svega 20 godina, a najstariji 59.

No nakon što prođu audiciju - zabava tek počinje! Kako doznajemo od Nove TV, kandidati će ove godine imati devet zadataka s kutijom iznenađenja, devet testova kreativnosti, 20 stres-testova te devet gastroduela! Kao i prijašnjih godina, i ove sezone u goste dolaze poznati i priznati chefovi, njih 20-al. Gledatelji će sve to moći pratiti u 60 epizoda. Audicije za "MasterChef" snimale su se u prvoj polovici travnja, a snimanje u kuhinji počelo je 15. lipnja.

Emisija se najvećim dijelom snima u MasterChef studiju u zgradi Nove TV koji se prostire na oko 1600 četvornih metara te sadržava sve elemente karakteristične za ovu najpoznatiju televizijsku kuhinju, kao što su radne jedinice, galerija te sudački stol i stolci. Osim u studiju, ova popularna kulinarska emisija snima se i u vili MasterChef u koju ulaze odabrani kandidati koji tamo borave tijekom snimanja, odnosno - dok ne ispadnu. No kako bi sve to "začinili", neki izazovi snimanju se i izvan kuhinje, i to na brojnim atraktivnim lokacijama izvan studija kako bi se kandidati suočili s dodatnim i nepredvidivim izazovima.

Foto: Nova Tv

Da bi se svaki detalj uhvatio, brine se čak 16 kamera, a na snimanju u studiju je svakog dana oko 80 ljudi, a ako se računa i postprodukcija, na samom projektu radi više od 100 ljudi. Mnogi od njih dolaze na set već rano ujutro, a nakon njih dolaze i članovi žirija te kandidati. Produkcijska ekipa brine se za svaki detalj na setu, žiri odlazi u garderobu, a snimanje počinje kad su sve pripreme gotove. Jedan uobičajeni dan na setu "MasterChefa" traje u prosjeku 12 sati, no to ovisi o tipu izazova i lokaciji snimanja.

Prošla sezona "MasterChefa" bila je prilično napeta, posebice kada se uzme u obzir da je pobijedio Ante Vukadin, koji je ujedno i prvi ispao iz showa! On je morao otići nakon što su mu chefovi pronašli kost u ribi, ali je dobio šansu vratiti se u natjecanje. Za povratak je morao napraviti savršeni holandez umak i jaje na tri načina u samo devet minuta. Bio je bolji od druga dva kandidata te se tako vratio u show. Kasnije je za 24sata ispričao kako nije mislio da ima ikakve šanse za pobjedu.

Foto: Nova Tv

- Ljudi koji su već bili unutra su toliko bili naučili dok me nije bilo da sam mislio da ću se možda provući kroz dvije faze i ispasti kao osmi, ali zagrizao sam, imao na umu da se ta prilika ne propušta, borio sam se i ostalo je povijest - rekao nam je.

U finalu se našao sa Sanjom Cukon koja si je, iako nije pobijedila, život obogatila novim iskustvima, ali i - ljubavlju! U prošloj sezoni "MasterChefa" se očito dokazalo da izreka "ljubav ide kroz želudac" zaista vrijedi! Sanjino srce je na prvi pogled osvojio kandidat Sead Bojić, no s vezom nisu htjeli brzati dok show ne završi. Danas su njih dvoje su partneri i u ljubavi i u kuhinji!