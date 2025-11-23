'Supertalent': Duo Parshyns izveo nevjerojatnu akrobaciju

Nakon osam audicija i čak pet zlatnih gumbova, potraga za najboljima se nastavlja! Na pozornici 'Supertalenta' večeras nas očekuju nova iznenađenja, uzbudljivi nastupi i kandidati koji će dokazati da snovi zaista mogu postati stvarnost.

Večer je uspješno započela za Dinu Radosavca, povratnika koji je u 'Supertalentu' ranije osvojio publiku svojom autorskom pjesmom 'Viski i tekila'.

- To je bio veliki hit, samo što ja to tada nisam znao iskoristiti. Imao sam previše druženja s krivim menadžerima i kafanom - iskreno je priznao Dino, objašnjavajući zašto se odlučio ponovno okušati na pozornici i dati sebi novu šansu.

Za svoju audiciju pripremio je novu pjesmu, čiju su kvalitetu članovi žirija ipak prepoznali.

- Stvarno ti kažem, i bez imalo zezancije, ovo je stvarno bilo dobro - rekla je Maja Šuput na njegovu izvedbu, a Martina Tomčić Moskaljov je stručno dodala: 'Nastup je bio, u svakom slučaju, veliki odmak od onoga što smo vidjeli prije'.

- Ti si i prvi put kod mene izazvao neku emociju, a sad još i više... Nekada je talent izazvati emociju i jako mi se sviđa koju emociju uspiješ izazvati kod mene - komentirao je Davor Bilman.

- Veselio sam se i viskiju i tekili jer to je ono s čim si se ti predstavio, ali ova tvoja neka osjećajnija strana je isto zanimljiva - izjavio je Fabijan Pavao Medvešek.

Iako nije dobio Martinin glas, preostali članovi žirija poslali su ga u sljedeći krug. Dino je prije odlaska još jednom podsjetio publiku na svoj hit 'Viski i tekila', što je izazvalo oduševljenje u studiju.

Foto: NOVA TV

Nakon njega, uslijedilo je nešto potpuno drugačije. Duo Parshyns iz Ukrajine, došli su, kako kažu, šokirati sve prisutne. Ovi Guinnessovi rekorderi izveli su nevjerojatne akrobacije na najvećoj visini do sada u 'Supertalentu'. Zadivili su i iznenadili žiri te na koncu dobili tri 'da' i jedno 'ne' od Martine!

- Mislim da nam je to službeno najviša točka... Bilo mi je zastrašujuće. No, bilo je jako vješto i uživao sam - komentirao je Davor.

- Ne znam kako je to moguće, ali ja sam osjetila bol, iako sam sjedila. Iako sam htjela uživati u nastupu, jer ste sjajni i nevjerojatni, nisam se osjećala dobro i samo sam željela da nastup završi i da preživite - kazala je Maja.

- Ludo je što ste u svima nama izazvali nešto. Nije baš bilo ugodno, ali ipak smo nešto osjetili i hvala vam na tome - rekao je Fabijan.

- Vaš zadatak je da budete provokativni i da nas ostavite bez riječi, ali niste nam priuštili trenutke u kojima se osjećamo dobro i pozitivno, nego smo... Nije baš bilo čisto, nego dosta neuredno - izjavila je Martina.

Foto: NOVA TV