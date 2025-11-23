Duo Parshyns iz Ukrajine, došli su, kako kažu, šokirati sve prisutne. Ovi Guinnessovi rekorderi izveli su nevjerojatne akrobacije na najvećoj visini do sada u 'Supertalentu'
'Supertalent': Duo Parshyns izveo nevjerojatnu akrobaciju
Nakon osam audicija i čak pet zlatnih gumbova, potraga za najboljima se nastavlja! Na pozornici 'Supertalenta' večeras nas očekuju nova iznenađenja, uzbudljivi nastupi i kandidati koji će dokazati da snovi zaista mogu postati stvarnost.
Večer je uspješno započela za Dinu Radosavca, povratnika koji je u 'Supertalentu' ranije osvojio publiku svojom autorskom pjesmom 'Viski i tekila'.
- To je bio veliki hit, samo što ja to tada nisam znao iskoristiti. Imao sam previše druženja s krivim menadžerima i kafanom - iskreno je priznao Dino, objašnjavajući zašto se odlučio ponovno okušati na pozornici i dati sebi novu šansu.
Za svoju audiciju pripremio je novu pjesmu, čiju su kvalitetu članovi žirija ipak prepoznali.
- Stvarno ti kažem, i bez imalo zezancije, ovo je stvarno bilo dobro - rekla je Maja Šuput na njegovu izvedbu, a Martina Tomčić Moskaljov je stručno dodala: 'Nastup je bio, u svakom slučaju, veliki odmak od onoga što smo vidjeli prije'.
- Ti si i prvi put kod mene izazvao neku emociju, a sad još i više... Nekada je talent izazvati emociju i jako mi se sviđa koju emociju uspiješ izazvati kod mene - komentirao je Davor Bilman.
- Veselio sam se i viskiju i tekili jer to je ono s čim si se ti predstavio, ali ova tvoja neka osjećajnija strana je isto zanimljiva - izjavio je Fabijan Pavao Medvešek.
Iako nije dobio Martinin glas, preostali članovi žirija poslali su ga u sljedeći krug. Dino je prije odlaska još jednom podsjetio publiku na svoj hit 'Viski i tekila', što je izazvalo oduševljenje u studiju.
Nakon njega, uslijedilo je nešto potpuno drugačije. Duo Parshyns iz Ukrajine, došli su, kako kažu, šokirati sve prisutne. Ovi Guinnessovi rekorderi izveli su nevjerojatne akrobacije na najvećoj visini do sada u 'Supertalentu'. Zadivili su i iznenadili žiri te na koncu dobili tri 'da' i jedno 'ne' od Martine!
- Mislim da nam je to službeno najviša točka... Bilo mi je zastrašujuće. No, bilo je jako vješto i uživao sam - komentirao je Davor.
- Ne znam kako je to moguće, ali ja sam osjetila bol, iako sam sjedila. Iako sam htjela uživati u nastupu, jer ste sjajni i nevjerojatni, nisam se osjećala dobro i samo sam željela da nastup završi i da preživite - kazala je Maja.
- Ludo je što ste u svima nama izazvali nešto. Nije baš bilo ugodno, ali ipak smo nešto osjetili i hvala vam na tome - rekao je Fabijan.
- Vaš zadatak je da budete provokativni i da nas ostavite bez riječi, ali niste nam priuštili trenutke u kojima se osjećamo dobro i pozitivno, nego smo... Nije baš bilo čisto, nego dosta neuredno - izjavila je Martina.
