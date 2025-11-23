Obavijesti

Show

Komentari 5
DEVETE AUDICIJE

'Supertalent': Duo Parshyns izveo nevjerojatnu akrobaciju

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
'Supertalent': Duo Parshyns izveo nevjerojatnu akrobaciju
11
Foto: NOVA TV

Duo Parshyns iz Ukrajine, došli su, kako kažu, šokirati sve prisutne. Ovi Guinnessovi rekorderi izveli su nevjerojatne akrobacije na najvećoj visini do sada u 'Supertalentu'

Nakon osam audicija i čak pet zlatnih gumbova, potraga za najboljima se nastavlja! Na pozornici 'Supertalenta' večeras nas očekuju nova iznenađenja, uzbudljivi nastupi i kandidati koji će dokazati da snovi zaista mogu postati stvarnost.

LJIGAVA SMETANJA Amerikanac koji uređuje kuću u Zagorju u problemima: 'Oni su doslovno posvuda, usmrde sve'
Amerikanac koji uređuje kuću u Zagorju u problemima: 'Oni su doslovno posvuda, usmrde sve'

Večer je uspješno započela za Dinu Radosavca, povratnika koji je u 'Supertalentu' ranije osvojio publiku svojom autorskom pjesmom 'Viski i tekila'.

- To je bio veliki hit, samo što ja to tada nisam znao iskoristiti. Imao sam previše druženja s krivim menadžerima i kafanom - iskreno je priznao Dino, objašnjavajući zašto se odlučio ponovno okušati na pozornici i dati sebi novu šansu.

Za svoju audiciju pripremio je novu pjesmu, čiju su kvalitetu članovi žirija ipak prepoznali.

- Stvarno ti kažem, i bez imalo zezancije, ovo je stvarno bilo dobro - rekla je Maja Šuput na njegovu izvedbu, a Martina Tomčić Moskaljov je stručno dodala: 'Nastup je bio, u svakom slučaju, veliki odmak od onoga što smo vidjeli prije'.

- Ti si i prvi put kod mene izazvao neku emociju, a sad još i više... Nekada je talent izazvati emociju i jako mi se sviđa koju emociju uspiješ izazvati kod mene - komentirao je Davor Bilman.

- Veselio sam se i viskiju i tekili jer to je ono s čim si se ti predstavio, ali ova tvoja neka osjećajnija strana je isto zanimljiva - izjavio je Fabijan Pavao Medvešek.  

Iako nije dobio Martinin glas, preostali članovi žirija poslali su ga u sljedeći krug. Dino je prije odlaska još jednom podsjetio publiku na svoj hit 'Viski i tekila', što je izazvalo oduševljenje u studiju.

Foto: NOVA TV

Nakon njega, uslijedilo je nešto potpuno drugačije. Duo Parshyns iz Ukrajine, došli su, kako kažu, šokirati sve prisutne. Ovi Guinnessovi rekorderi izveli su nevjerojatne akrobacije na najvećoj visini do sada u 'Supertalentu'. Zadivili su i iznenadili žiri te na koncu dobili tri 'da' i jedno 'ne' od Martine!

- Mislim da nam je to službeno najviša točka... Bilo mi je zastrašujuće. No, bilo je jako vješto i uživao sam - komentirao je Davor.

- Ne znam kako je to moguće, ali ja sam osjetila bol, iako sam sjedila. Iako sam htjela uživati u nastupu, jer ste sjajni i nevjerojatni, nisam se osjećala dobro i samo sam željela da nastup završi i da preživite - kazala je Maja.

- Ludo je što ste u svima nama izazvali nešto. Nije baš bilo ugodno, ali ipak smo nešto osjetili i hvala vam na tome - rekao je Fabijan.

- Vaš zadatak je da budete provokativni i da nas ostavite bez riječi, ali niste nam priuštili trenutke u kojima se osjećamo dobro i pozitivno, nego smo... Nije baš bilo čisto, nego dosta neuredno - izjavila je Martina.  

Foto: NOVA TV

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO 'Najsavršenijim tijelom na svijetu' osvajala je naslovnice, bujne grudi su joj zaštitni znak
POZNATA MANEKENKA

FOTO 'Najsavršenijim tijelom na svijetu' osvajala je naslovnice, bujne grudi su joj zaštitni znak

Britanska manekenka Kelly Brook poznata je po "najsavršenijem tijelu na svijetu", a brojni časopisi svrstavali su je među "najseksi žene". Bavila se i glumom, a pažnju privlači gdje god da se pojavi. Brook danas slavi 46. rođendan.
FOTO Beyonce s nikad većim dekolteom: Nitko nije gledao F1
NEOČEKIVANI DOLAZAK

FOTO Beyonce s nikad većim dekolteom: Nitko nije gledao F1

Neočekivani dolazak glazbene ikone zapalio je atmosferu na Formula 1 vikendu na Stripu, a sve kamere su se odmah okrenule samo prema njoj...
FOTO Pola stoljeća karijere, a energija gotovo kao na početku! Mile Kitić oduševio je Zagreb
POGLEDAJTE VI TU ATMOSFERU

FOTO Pola stoljeća karijere, a energija gotovo kao na početku! Mile Kitić oduševio je Zagreb

'Kraljica trotoara', 'Šanker', 'Plava ciganka', 'Šampanjac', 'Milioni, kamioni', 'Kilo dole kilo gore' i brojni drugi hitovi orli su se u subotu navečer u zagrebačkoj Areni. Publika je pjevala uglas, skakala na refrene i slavila uz Milu Kitića, koji je obilježio 50 godina karijere. Kitić nije skrivao emocije pred veliki koncert. 'Prisutno je uzbuđenje. Iako radim toliko godina, pjevam iz vikenda u vikend, obišao sam cijeli svijet nekoliko puta, uvijek postoji uzbuđenje pred svaki nastup, a Arena je pak nastup kakav se ne događa često. Sve što sam godinama gradio, sve gradove koje sam obišao, vjerujem da će stati tu noć i da ćemo zajedno proslaviti sve moje pjesme i uspjehe koje sam postigao zahvaljujući upravo tim ljudima koji će stajati ispred mene', rekao nam je nedavno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025