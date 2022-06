Tko je Amber Heard? Proslavila se u hit filmu 'Aquaman', a sada joj prijeti ovrha ili čak bankrot

U srijedu 1. lipnja, završen je sudski spor za klevetu koji se vodio između bivših supružnika Johnnyja Deppa (58) i Amber Heard (36). Nakon 14 sati vijećanja porota je donijela jednoglasnu odluku u korist Deppa i rekli da je kleveta to što ga je bivša supruga nazvala seksualnim zlostavljačem. Suđenje je trajalo tjednima, a pratili su ga milijuni ljudi diljem svijeta. Američki mediji nazvali su ga prvim "tik-tok" suđenjem u povijesti.

Johnny Depp dobio je 10 milijuna dolara odštete i pet milijuna dolara kaznene odštete zbog klevetanja bivše supruge Amber Heard u kolumni koja je 2018. godine objavljena u američkim dnevnim novinama 'The Washington Post'. Namie, porota je po završetku sudskog procesa zaključila da svu sve njezine optužbe u objavljenom tekstu, pod nazivom - 'Govorila sam protiv seksualnog nasilja i suočila se s gnjevom naše kulture. To se mora promijeniti', bile zlonamjerne.

S druge strane, Amber je dobila protutužbu za klevetu od dva milijuna dolara jer je Johnny Depp u jednom trenutku optužio nju i njezine prijatelje da su smislili priču za policajce pod vodstvom njezina odvjetnika i publicista.

Uložit će žalbu

Nakon presude u kojoj je 'ostala kratka za 15 milijuna dolara', glumica Amber Heard najavila je kako će uložiti žalbu. Do ponovnog otvaranja slučaja može doći ukoliko dokaže da su učinjene pogreške tijekom suđenja ili da je bilo problema s tumačenjem zakona sutkinje koja je vodila ovaj spor. Osim toga, žalbu može temeljiti i na novim dokazima ili iskazima koji se pojavljuju nakon završetka prvog suđenja.

A što ako ne bude imala novaca za odštetu?

Kako je ranije izvijestio američki Newsweek, svjedočenje tijekom suđenja naznačilo je da karijera mlade glumice 'pati' zbog pravne bitke s bivšim suprugom. To naravno dovodi do pitanja njezinog financijskog stanja, odnosno imali li ona dovoljno novca da isplati odštetu.

Iako najavljuje da će uložiti žalbu, Amber Heard svejedno će morati platiti jamstvo za punu presudu od 10.35 milijuna dolara, plus kamate, priopćila je odvjetnica Sandra Spurgeon iz Spurgeon Law Groupa u Lexingtonu u Kentuckyju, piše CBS News.

Ukoliko se predomisli i ne uloži žalbu, a nema dovoljno novca za odštetu, njezini sadašnji, ali i budući prihodi mogli bi biti 'pod ovrhom', otkrili su pravni stručnjaci. Isto tako, Heard bi mogla priznati da nema novca za odštetu, no to ne bi puno promijenilo. Naime, s obzirom na to da stručnjaci tvrde da ima potencijal zarade, može se staviti ovrha na dio njezine plaće.

Bankrot

Kako bi se riješila odštete Amber može podnijeti zahtjev za bankrot, čime bi se eliminiralo deset milijuna dolara kompenzacijske štete, rekla je odvjetnica Spurgeon. U tom slučaju i dalje bi imala za platiti 350 tisuća dolara kaznene štete koja se uklanja bankrotom.

Najbolja opcija za glumicu bila bi da Johnny Depp odluči da neće izvršiti presudu odričući se novčane odštete. Podsjetimo, još nije poznato hoće li bivši suprug pokrenuti novčanu presudu protiv nje.

Tko je Amber Heard?

Amber Lauren Heard rođena je 22. travnja 1986. godine u Teksasu. O njezinu djetinjstvu ne zna se mnogo. Glumačku karijeru započela je 2004. godine, kada je debitirala u filmu 'Friday Night Lights' u ulozi Marie. Prva zapažena uloga bila je u akcijskoj komediji 'Ananas Express' u kojoj se pojavljuju i filmske zvijezde poput Setha Rogena (40) i Jamesa Franca (44). S Johnnyjem Deppom upoznala se 2011. na snimanju filma 'Portorikanske noći: dnevnik opijanja'.

Depp i Heard tada su imali druge partnere. Ona je bila u vezi s fotografkinjom Tasyom van Ree (45), a on s glumicom Vanessom Paradis (49), s kojom ima i dvoje djece, kći Lilly (22) i sina Jacka (20). Amber se ranije javno izjasnila da ne želi biti 'ukalupljena u određenu seksualnost'.

- Imala sam uspješne veze s muškarcima i ženama. Volim koga volim, važno mi je kakva je netko osoba - rekla je Amber svojedobno. Tijekom veze s Tasyom promijenila je prezime, a kasnije vratila djevojačko. Bila je i uhićena zbog nasilja, ali njezina bivša djevojka kasnije je izjavila da je to bio 'nesporazum'.

Ljubavnu vezu Depp i Heard započeli su u 2012. godini no, ni jedan ni drugi to nisu željeli podijeliti s javnosti. Glumac je, na neki način, potvrdio nagađanja 2013. godine, kada je u razgovoru za magazin 'Rolling Stone', svoj odnos s Paradis nazvao 'vrlo kompliciranim'. Ipak, ni tada nije htio potvrditi je u vezi s Amber. Tek u siječnju 2014. godine par se prvi put zajedno pojavio na Heaven Gali u Los Angelesu. U ožujku iste godine, Johnny je obznanio javnosti da su se zaručili.

Vjenčanje pa nedugo nakon, razvod...

Depp i Heard vjenčali su se 5. veljače 2015. godine u krugu obitelji i prijatelja. Imali su dvije fešte, prva je bila u njihovom domu u Los Angelesu, a druga na njegovom privatnom otoku na Bahamima.

Brak im je trajao tek nešto više od 15 mjeseci, točnije do svibnja 2016. godine, kada je u javnost procurila informacija da je Amber podnijela zahtjev za razvodom braka. Tada je, kao razlog navela 'nepomirljive razlike' iako su se iza toga skrivali puno veći razlozi za prekidom.

Samo tri mjeseca nakon njezinog zahtjeva za razvod, glumci su se uspjeli nagoditi, iako su Deppovi odvjetnici tvrdili da ona od njega samo želi izvući novce. Depp je Amber isplatio 7.000.000 dolara, a ona se obvezala novac uplatiti u humanitarne svrhe i to dječjoj bolnici u Los Angelesu.

Razvod je službeno okončan 7. siječnja 2017. godine, a Deppova odvjetnica tada je priopćila da joj je drago što 'mogu ovo neugodno poglavlje u životu glumca i njegove obitelji ostaviti za sobom'.

- Udovoljavanje njegovom zahtjevu za razvodom učinilo je da ovaj dan, petak 13., bude posebno sretan - napisala je tada odvjetnica Laura Wasser no, nije znala da će se situacija itekako okrenuti.

Šest godina bivši supružnici povlačili su se po sudovima. Iako je prije nekoliko dana završena nova parnica iz koje je glumica izašla kao gubitnica, ništa ne garantira da se ona i Depp ponovo neće naći na sudu.

Proslavila se u 'Aquamanu'

'Aquaman' je izašao 2018., a Heard je glumila crvenokosu Meru i stekla svjetsku popularnost. U novom nastavku popularnog filma DC produkcije navodno će dobiti manje od 10 minuta na ekranu, no ovaj puta neće uživati u svjetskoj slavi jer ju zbog sudskog spora s Deppom gledatelji uopće ne žele u filmu.

Iste godine kada je izašao 'Aquaman', glumica je bila u kraćoj vezi s milijarderom Elonom Muskom (50), no njihova ljubav nije dugo trajala.

