Tko je bivša supruga Rubena Van Guchta? U braku bili sedam godina, a razveli se zbog posla

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht šokirao je mnoge kad je otkrio da on i supruga, atletičarka Blanka Vlašić, imaju otvoren brak. U intervjuu za televizijsku emisiju "Het Huis", Van Gucht je priznao i da se često čuje s bivšom suprugom Laurence Van Tongerloo.

- Izašao sam iz te veze s idejom da sam slobodan čovjek. Odbacio sam sve i rekao: ‘Idem živjeti i vidjeti gdje ću završiti.‘ Klasični obrazac veze nije bio za mene. Pokušao sam, ali nije uspjelo. Ako više voliš biti s nekim tko radi od devet do pet, tko vikendom ide s djecom na more, onda ja nisam taj. Onda trebaš otići. Nema ništa loše u tome, ali to nisam ja - osvrnuo se Ruben na brak s Laurence.

I dok mnogi čekaju Blankin komentar o otvorenom braku, drugi se pitaju tko je Laurence Van Tongerloo, s kojom se Ruben još čuje.

Prema njezinim društvenim mrežama, Laurence je osnivačica platforme PlanetLolo, koja je usmjerena na ljubitelje životinja. Tamo često objavljuje fotografije iz prirode i one sa životinjama.

U opisu na Instagramu stoji i da je autorica knjige 'Snoep dog'.

Ona i Ruben vjenčali su se 2014., a razveli 2021. nakon sedam godina braka. Kao razlog kraja ljubavi Ruben je naveo posvećenost poslu. Iduće godine oženio je Blanku i dobio sina Monda.

Podsjetimo, Ruben je priznao da Blanka zna tko su njegove partnerice, ali ne zna i detalje.

- To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem njegov tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: 'Jadna, neće znati'. Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ne želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla - ispričao je sportski novinar.