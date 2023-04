Tko je Boban Rajović na čijem je koncertu izbila tučnjava? Mateo Kovačić dao mu je 18.500 eura

U popularnoj diskoteci u BiH došlo je do obračuna između zaštitara i gostiju na Uskrs protekli vikend kada je nastupao pjevač Boban Rajović (51).

- Policija je dojavila da je došlo do narušavanja javnog reda i mira, ispred ugostiteljskog objekta ‘No Limit’. Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je unutar objekta, čuvar D.B. rođen (1984.) iz Mostara, fizički napao i nanio tjelesne ozljede, A.M. (1998.), M.M. (1995.) i I.T. (2000.) sva trojica iz Imotskog - priopćilo je Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Momci su bili u izlasku, došli su iz Imotskog u Prozor kako bi se proveli. Nakon kratkog naguravanja s drugim mladićima koje je trajalo 4,5 sekundi, vratili su se svojim stolovima i nastavili uživati u glazbi popularnog pjevača. Nakon par minuta, došli su zaštitari i počeli udarati goste, izjavio je čitatelj za portal Crna Hronika.

Tko je Boban Rajović?

51-godišnji turbofolker potječe iz crnogorske obitelji, no rođen je u Kopenhagenu kamo su njegovi roditelji emigrirali. 2000. godine izbacio je svoj prvi album pod nazivom 'Boban', a kasnije je izdao još pet albuma.

Rajovića obožavaju i Hrvati pa je tako još 2016. napunio zagrebačku i splitsku Arenu u razmaku od mjesec dana, a publika je s njim satima pjevala njegove najveće hitove koje je znala od riječi do riječi. Mnogi ga smatraju i jednim od pokretača turbofolk subkulture.

Napojnica od 18.500 eura

- Najdraža napojnica mi je ona od Matea Kovačića, nogometaša Real Madrida. On mi je dao 18.500 eura. Kada bi bilo više takvih noći, tko zna bih li se vratio u diskoteku. Napojnica je bila toliko slatka jer nitko u dvorani nije primijetio da mi daje novac jer bi samo smotao onu ljubičastu novčanicu i stavio mi je u džep - rekao je Rajović 2016. za Informer, a ne skriva i kako je pjevao na zabavama brojnih tajkuna. - Evo na primjer Šarići. Njima sam pjevao na privatnoj zabavi i stvarno su galantni - poručio je u istom intervjuu.

Evakuacija u Đakovu

U travnju 2018. godine na Facebook stranici disco kluba Shine u Đakovu osvanula je objava o 'neprimjerenom činu' zbog čega je koncert odgođen. - Neprimjeren čin nekog pametnog pojedinca odgodio je planiranu zabavu večeras - obavještavamo Vas kako je sve u redu i nastavljamo sa zabavom i koncertom Bobana Rajovića! Vidimo se - napisali su tada administratori stranice.

Radilo se o lažnoj dojavi o bombi zbog čega je policija evakuirala sve okupljene, no nisu se svi kasnije vratili na koncert. Unatoč tome, zabava je potrajala do jutra.

