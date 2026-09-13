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Tko je bombshell koji je unio pomutnju u Love Island Adria? Upoznajte trenera Jovana

Piše 24sata,
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Tko je bombshell koji je unio pomutnju u Love Island Adria? Upoznajte trenera Jovana
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Foto: Voyo
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Nakon što su se kandidati spojili, u kuću je ušao prvi bombshell i pomutio kandidatima planove! Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

Admiral

Love Island Adria je krenuo na platformi Voyo, a već su se dogodili prvi uzbudljivi obrati! Nakon što su se kandidati spojili, u kuću je ušao prvi bombshell i pomutio kandidatima planove! Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

Jovan (23) dolazi iz Bora i po zanimanju je osobni trener, a trenutačno živi u Dubaiju. Društven je, duhovit, pustolovan i ambiciozan te voli putovanja, učenje novih stvari i izlaske iz zone komfora. Za sebe će reći da je romantik koji se, kada mu se netko svidi, u ljubav daje kroz pažnju, djela i velike romantične geste. Iza samouvjerene vanjštine krije vrlo emotivnu stranu i pažljivo bira kome dopušta da mu se približi.

Foto: Voyo

"Očekujem upoznati pravu djevojku za sebe. Obitelj me podržala i čim su me oni podržali, odlučio sam ući u Love Island Adria! Oni su mi najveća podrška u ovoj avanturi, savjetuju mi da budem svoj, da budem prirodan i da gledam upoznati nekoga tko će odgovarati meni", jasan je Jovan.

Iza sebe ima jednu ozbiljnu vezu, a bio je istinski zaljubljen dvaput. Danas vjeruje da se povjerenje mora zaslužiti te da djela uvijek moraju odgovarati riječima. Privlače ga ambiciozne, inteligentne, pustolovne i emocionalno zrele žene dobrog srca, dok ga najviše odbijaju nepoštovanje, nezrelost i neiskrenost. Teško podnosi poraz.

"Najbitnije mi je da s partnericom imam dobru energiju. Naravno da mi se treba sviđati, ali ta energija je jača. Kod djevojaka prvo gledam oči i osmijeh, a u ljubav na prvi pogled vjerujem, ako ta iskra postoji - nema pitanja, to je to", otkrio je o sebi.

Foto: Voyo

Nedostajat će mu, kaže, mobitel, ali prije svega njegova obitelj i pas te klijenti i prijatelji! Najveći će mu izazov biti dopustiti sebi da postane ranjiv i ostane otvoren kada mu netko postane dovoljno važan da ga može povrijediti. Govori srpski, engleski i nešto japanskog, obožava planinarenje, putovanja i čitanje, a među skrivenim talentima su mu stoj na rukama i priprema odličnih koktela. Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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