Voditeljica 'Love Islanda Adria': 'Navijam za ljubav i stvarno bih se radovala da se svi zaljube'

Spavam pet sati dnevno, ali svi jedva čekamo da show krene. Sve smo dosad teoretizirali, sjedili po uredima i imali sastanke, ali kad sjedneš u režiju i staviš slušalice, onda vidiš koliko si stvarno spreman i motiviran za rad, rekao nam je kreativni producent Vanja Meandžija uoči početka "Love Islanda Adria".

“Love Island Adria" počinje u nedjelju, 13. rujna, u 20 sati na platformi Voyo, a nove epizode stizat će od nedjelje do petka. Show se snima na Tenerifeu, u Adejeu. Gledateljima je već sad dostupna i aplikacija "Love Island Adria" koja donosi dodatni sadržaj i glasanja kroz koja će moći odlučivati tko ostaje u vili, tko ispada, ali i utjecati na pojedine izazove.

Dok gledatelji čekaju nedjelju, u Adejeu se već radi od jutra do kasno u noć. Vanja u vilu dolazi oko osam, tijekom dana s ekipom prati što se snima, svakih nekoliko sati prolaze materijal, a snimke gotovo odmah odlaze u montažu. Na showu radi više od 90 ljudi, raspoređenih u nekoliko smjena. S druge strane kamera bit će glumica i voditeljica Dragana Mićalović. Njezina uloga neće biti samo postavljati pitanja i prenositi ono što je produkcija pripremila.

- Moja uloga ovdje nije da ih ispitujem. Želim čuti što ti mladi ljudi imaju reći. Navijam za ljubav i stvarno bih se radovala da se svi zaljube - rekla nam je Dragana.

Foto: Voyo

SVI SU VESELI I RAZDRAGANI

Kad smo razgovarali s njom, na Tenerifeu je bila tek 24 sata. Otok nije stigla upoznati, ni do mora nije došla.

- More sam vidjela samo odavde, s ovog bazena - rekla je i nastavila:

- Ovdje se osjeća ogromna količina ljubavi. Svi su veseli, svi razdragani, svi euforični i svi jedva čekaju da ljudi uđu. Nas sada ovdje ima mali milijun, ali kada dođu oni koji su zapravo centar svega, mislim da će donijeti potpuno novu energiju - kaže.

Prvih deset kandidata produkcija je već upoznala kroz pojedinačna snimanja, ali oni se međusobno još nisu vidjeli.

- Svi jedva čekaju ući. Cure već pitaju: "Kakvi su dečki? Ima li viših? Ima li netko s tetovažama?" - prepričava Vanja. Prvim izborom kandidata vrlo je zadovoljan.

- Cast je fenomenalan. Nisam znao da još postoje takvi dečki. Cure su mlade, zgodne, normalne. Htjeli smo napraviti neku feel-good verziju Love Islanda - kaže.

Dragana ih je također već imala priliku upoznati.

- Mislila sam da će biti nekoliko ljudi koji su baš specifični. Ali onda upoznaš deset ljudi i svih deset su jako zanimljivi, imaju stav. Bilo je trenutaka kada sam ih slušala i pomislila: "Zašto ja tako ne razmišljam?" - rekla je. Vjeruje da će gledatelji brzo shvatiti što misli.

Foto: Voyo

Produkcija, međutim, nije odabrala samo prvih deset kandidata. Već imaju i one koji će naknadno ulaziti u vilu, takozvane "bombshellse". Iznenađenja kreću već na samom početku. Prvih deset islandera u zajedničkoj spavaćoj sobi čeka samo sedam kreveta. Kad smo Vanju pitali kako će to funkcionirati, nije puno otkrivao.

- Pripremamo zanimljivu sezonu. Već u prvoj epizodi kreću neka iznenađenja. U prvom tjednu dolaze druga, pa treća - najavio je.

Snimanje je počelo u rujnu i trebalo bi trajati otprilike do studenoga. Tenerife su odabrali prvenstveno zbog vremena.

- Ovdje ima jako, jako malo kišnih dana. Nama bi kiša stvarno smetala jer kandidati većinu vremena provode vani. Znamo kakvo je u tom razdoblju vrijeme u Hrvatskoj i ovo tamo ne bismo mogli snimati - objašnjava Vanja.

Pripreme za show traju mjesecima. Prvo je trebalo okupiti ekipu, a vilu su za novu sezonu potpuno preuredili. Promijenili su boje, namještaj i detalje, a posljednji radovi završavali su se neposredno prije dolaska kandidata. Kad jednom uđu, njihov kontakt s vanjskim svijetom gotovo prestaje. Svoje mobitele neće imati, neće dobivati posjete ni poruke izvana, a vilu neće moći samostalno napuštati. Prostor je ograđen, a oko njega će biti i zaštitari.

- To je baš teška izolacija. Nema posjeta, nema pisama - ističe Vanja.

Foto: Voyo

MOGU IMATI SVOJU ODJEĆU

Čim uđu, dobit će posebne mobitele koje će tijekom showa imati uz sebe. Preko njih neće imati pristup društvenim mrežama ni vanjskom svijetu, nego će ih koristiti za komunikaciju unutar showa te snimanje fotografija i sadržaja.

- Preko njih praktički komuniciramo s njima iz produkcije - pojašnjava.

Sa sobom mogu ponijeti vlastitu odjeću, kupaće kostime i sitnice koje inače vole nositi. Želimo vidjeti i dio njihove osobnosti. Mogu ponijeti svoju odjeću, svoje kupaće, svoje stvari koje vole nositi - govori Vanja. Za ručak, večeru i pranje odjeće neće se morati brinuti. Ako požele, u kuhinji si mogu sami nešto pripremiti, a hladnjaci će im se puniti dok spavaju.

- Preko noći se pune hladnjaci. Stavljamo im šećer, kavu, voće i sve što im treba - kaže.

KAMERE PRATE SVE

U vili postoji i Hideaway, odnosno ljubavno gnijezdo. Tijekom našeg obilaska nismo ga vidjeli, ali Vanja ga opisuje kao malu garsonijeru s krevetom i kupaonicom. Kandidati će nakon ulaska vidjeti zaključana vrata, ali neće odmah znati što se iza njih nalazi.

- Kroz određeni gameplay, koji sada nema smisla otkrivati, doći će i do otkrivanja ljubavnog gnijezda - otkriva.

Par koji ga dobije moći će ondje provesti oko 12 sati.

- U ljubavnom gnijezdu se praktički ne snima - kaže Vanja.

Foto: Voyo

U ostatku vile situacija je sasvim drukčija. Kamere će pratiti što se događa tijekom cijelog dana, a sate i sate materijala produkcija mora vrlo brzo pretvoriti u epizodu. Ujutro imaju okvirnu ideju što bi se tog dana moglo događati, ali kandidatima se ne piše što će raditi.

- Ovo je show. Pustimo da se stvari odvijaju svojim tokom i pratimo - ističe. Upravo zbog toga ni Dragana ne može jednostavno naučiti scenarij i odraditi ono što u njemu piše.

- Ovo je živa stvar. Ja moram čuti te ljude. Ne mogu se voditi scenarijem ako mi oni govore nešto potpuno drugo - kaže.

U tome joj pomaže iskustvo glumice.

- Na sceni se moramo slušati. Važni su fokus, slušanje partnera i osjećaj za trenutak. I ovdje moram čuti što ti mladi ljudi imaju reći - objašnjava.

Postoje pitanja koja će morati postaviti i informacije koje mora prenijeti, ali ispred nje neće sjediti glumci s unaprijed napisanim replikama.

- Preko puta mene su živi ljudi. Oni će prolaziti kroz sve i svašta. Želim da se ovdje osjećaju sigurno - kaže Dragana.

Dok se pred kamerama priče tek trebaju početi razvijati, iza njih će produkcija svaka nekoliko sati pregledavati što se zbilo. Gledaju koje priče treba dalje pratiti, što je važno, a što može otpasti. Veći blokovi slike i zvuka odmah odlaze u montažu.

Foto: Voyo

- Jedna osoba to prvo krene rezati na grubo, sa sjekirom - opisuje Vanja kroz smijeh.

Već sljedećeg jutra gleda prvu složenu verziju epizode.

- Dođem oko osam i već gledam grubu verziju, nekih 60 ili 70 minuta ili manje. Onda ide: ovo promijeni, ovo ostavi, ovo stavi prije onoga. Nakon toga ide u finu montažu - objašnjava.

Tu posao ne završava. Treba napraviti trailere i pripremiti sadržaj za hrvatsko, srpsko i slovensko tržište. Prvi ozbiljniji test ekipa je imala neposredno prije našeg razgovora.

- Ekipa je stvarno povukla. Sinoć sam im iza jedan ujutro poslao poruku: "Svaka čast, ljudi" - prisjeća se.

SKORO DVA MJESECA SNIMANJA

Takav tempo razlog je što ovih dana spava tek nekoliko sati. Na Tenerifeu će ostati tijekom snimanja, gotovo dva mjeseca, odvojen od supruge i dvoje djece.

- Moj posao je kaotičan i vremenski potpuno neprilagodljiv. Zahvaljujući supruzi ja mogu dalje raditi ovaj posao, a klinci imaju roditelja kod kuće - govori.

Dok će kandidati izlaziti iz svojih sigurnih zona, nešto slično napravila je i Dragana prihvaćanjem ovog posla.

- Moji su jako sretni jer znaju koliko sam vapila za nekom promjenom. Ja sam prva koja voli svoju zonu komfora. Ovaj put sam sebi prvi put dopustila da iz nje iskočim i rekla: "Ako ti je ovo došlo na put, možda je tu s razlogom. Probaj" - kaže.

Foto: Voyo

To joj je posljednjih mjeseci postalo posebno važno.

- Ljepota života je u tome da nešto probaš. Nikada ne znaš kamo će te to odvesti. Danas je dobro, sutra je loše. Sve prođe. Ako se ne prepustiš i ne uživaš u trenutku, kada ćeš? - rekla je.

Svi kandidati prije ulaska prolaze i psihološku procjenu, a psiholog će tijekom snimanja biti dostupan cijelo vrijeme.

- Show se bavi emocijama. I praktički najjačom emocijom. Imamo psihologa koji je ovdje s nama i dostupan 24 sata. Ako bilo koji kandidat osjeti potrebu razgovarati s njim, može ga dobiti u bilo kojem trenutku - ističe Vanja.