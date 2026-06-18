Tko je Callum Turner? Najveći je favorit za novog Jamesa Bonda

Britanski glumac Callum Turner proživljava uzbudljivo ljeto, nedavno je uplovio u bračne vode s pop pjevačicom Duom Lipom, očekuje se premijera romantične komedije 'One Night Only' u kojem ima glavnu ulogu... Uz sve to, 'šuškanja' o tome kako će upravo on postati novi James Bond postaju sve glasnija. Jedan od najvećih zagovornika da Turner postane novi agent 007 je George Clooney koji je režirao 'The Boys In Boat' u kojemu je Turner glumio.

- Nadam se da će Callum na kraju postati sljedeći Bond. Mislim da bi bio sjajan agent 007 - rekao je Clooney za The Hollywood Reporter te nadodao kako je Callum visok, šarmantan, zgodan i naravno Britanac te da ga to čini izvrsnim kandidatom da zamijeni Daniela Craiga.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Reći ću ti što je toliko smiješno oko te stvari s Bondom: čak te i najbolji prijatelji pitaju o tome, šalju ti poruke ljudi s kojima nisi razgovarao 10 godina, a ti ne znaš ništa! To je tako čudna stvar kada se nešto događa, a ništa se ne događa. Ja stvarno ne znam ništa. Jednostavno mi je sve to prilično zabavno - rekao je glumac za Radio Times.

Callum Turner odrastao je u radničkom stambenom bloku u elitnoj Londonskoj četvrti Chelsea i tvrdi da ga je upravo taj paradoks oblikovao u ovo što je danas. Njegova majka bila je vlasnica noćnog kluba te je radila i kao klupska promotorica i upravo je zbog toga Turner od najranije dobi bio izložen raznim umjetničkim svjetovima. Na scenu se probio u filmu 'Tramps' iz 2016. godine.

Turnerov privatni život dospio je u središte pažnje zbog veze, a kasnije i braka s Dua Lipom. Glumac često ističe kako mu je upravo ona velika inspiracija.

- Želiš biti inspiriran osobom s kojom si - izjavio je.

Unatoč velikoj popularnosti, Turner izbjegava društvene mreže kako bi uspio fokus sačuvati za rad.

- Ne volim ići na internet jer stvara ovisnost, zar ne - rekao je.