Tko je čovjek koji je zaveo Jadu? 'Will Smith mi je dao dozvolu da mu budem sa suprugom...'

Prije velikog skandala na 94. dodjeli Oscara, kada je Chris Rock (57) dobio šamar, Will Smith (53) je već bio 'na rubu' zbog višemjesečnih zadirkivanja vezanih za njegov brak s glumicom Jadom Pinkett Smith (50), piše New York Post.

Naime, prije nego li je glumac osvojio svog prvog Oscara, još jedna šala je pala na račun njegovog braka sa suprugom. Voditeljica Regina Hall (51) je na pozornicu prozvala sve podobne holivudske 'komade', a među njima se našao i Will Smith.

- Will, znam da si oženjen, ali na popisu si. Izgleda da te je Jada odobrila, tako da dođi gore - najavila je Regina.

Kako tvrdi NY Post, izvor blizak Smithovima je otkrio kako su se supružnici dobro držali kad je došlo do pitanja 'glupih tračeva' o poliamoriji i scijentologiji.

- Posljednjih nekoliko godina su se osjećali previše izloženima i očito je to uzelo svoj danak - rekao je izvor.

Više puta su supružnike pitali o njihovom stanju i kvaliteti braka tijekom ovih 25 godina, a prema izvoru se čini kako je Willu 'prekipjelo'.

Iako je možda glumcu 'dosta pitanja' o toj tematici, mnogi su se osvrnuli na to kako je sama Jada u mnogim intervjuima bila jako otvorena, pa je čak o tome i raspravljala u svojoj emisiji 'Red Table Talk' na Facebooku.

Tijekom 2020. godine, Smithovi su priznali kako je došlo do 'komplikacija u braku' jer se Jada spetljala s mnogo mlađim R&B pjevačem Augustom Alsinom (29). Pjevač je tvrdio kako je imao intenzivnu aferu s glumicom.

Jada je naposljetku priznala da je bila u vezi s Alsinom, ali je i dodala kako smatra da to nije bio 'prijestup' jer su ona i Will u to vrijeme bili na pauzi.

Zatim je u rujnu 2021. godine Will rekao da se odnos njega i supruge Jade razvio van monogamije.

- Dali smo jedno drugom povjerenje i slobodu, s uvjerenjem da svatko mora pronaći svoj put. Brak za nas ne može biti zatvor - izjavio je.

Nije lako supružnicima kada ne mogu kontrolirati mnoge komentare i šale voditelja. Will je propustio dodjelu filmskih BAFTA nagrada ranije ovog mjeseca u Los Angelesu, a voditeljica i glumica Rebel Wilson (42) je kroz šalu natuknula kako mu je 'nastup sa svim dečkima njegove supruge bio sasvim dobar'.

Zatim je tijekom dodjele SAG nagrada prošlog mjeseca voditeljica na crvenom tepihu Laverne Cox (49) isto bacila šalu.

- Jedva čekamo još više 'zapleta' – rekla je Willu i Jadi.

- Nema više toga - brzo je odgovorila Jada, dok je Will pokraj nje pokušavao forsirati osmjeh.

Will Smith je u svojim memoarima otkrio da je otišao u posjet stručnjaku kako bi mu pomogao da izliječi svoje slomljeno srce.

- Will i Jada su prošli kroz terapiju i sada su jači no ikada. Jako se vole - rekao je izvor te dodao kako se par ne viđa ni sa kime sa strane.

- Sve šale u vezi njihovog otvorenog braka im ne predstavljaju puno briga - otkrio je drugi izvor blizak Smithovima.

Dodao je kako je šala na Oscarima bila isključivo osobna zbog događaja koji se zbio nakon dodjele Oscara 2016. godine.

- Jadu posebno bole šale na račun nje same i te iz 2016. i s ovogodišnje dodjele Oscara. Will ju samo želi zaštititi - rekao je izvor.

Voditeljica Angela Yee (46) je komentirala šamar i šokantnu scenu na Oscarima koji se dogodio prije nekoliko dana.

- Ma ne vjerujem da je nakon mnogih komentara, šala, memeova, baš ova bila ona koja mi je prelila čašu? Mislim da je Will jednostavno bio previše frustriran i ljut - rekla je.

- Smatram da je najveći problem taj što mnogo otkrivaju o svom privatnom životu. I ljudi će se za to uhvatiti. Osobno mislim da šale komičara Rocka nisu bile toliko loše - dodala je.

Iako se Jadin odnos s Alsinom dogodio tijekom pauze, Will je navodno sve znao o tome, a moguće je i da se osjećao pod pritiskom da se dokaže.

- Vidim puno ljudi koji su u braku i koji su na strani Willa. Možda je Will bio pod pritiskom da dokaže i svoju muškost. Vidim puno žena koje podržavaju ono što je Will učinio i puno muževa koji ga podržavaju. Ali vidim i puno komičara koji podržavaju Chrisa Rocka - objasnila je.

Cijelu situaciju je komentirao i komičar Donell Rawlings (53), bliski prijatelj Chrisa Rocka.

- Morate razumjeti da svaki put kada je kamera na vama da vam je prvi instinkt da se smijete. Mnogi su u početku mislili kako je cijela scena namještena do trenutka kada mu je Will zaprijetio da 'ne spominje ime njegove žene'. To je bio znak da odmah prestane jer je bio blizu toga da da 'izgubi živu glavu' - rekao je.

- Sve je ovo ispalo kao jedan od najgorih momenata u povijesti Oscara - zaključio je.

