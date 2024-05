Tko je Eden Golan? Zbog nje su prosvjedovali u Malmöu, a na kladionicama se bliži Lasagni

Sutra je na rasporedu veliko finale Eurosonga, a glavna tema svih obožavatelja je izraelska predstavnica Eden Golan, koja se na natjecanju predstavila sa svojom pjesmom 'Hurricane'. Njezino sudjelovanje na Eurosongu izazvalo je lavinu negativnih komentara, a zbog nje su čak i prosvjedovali na ulicama Malmöa. 'Osjećam se počašćenom što imam priliku biti glas svoje zemlje', rekla je ranije Eden, koju su tijekom druge generalne probe izviždali iz publike.

Eden je pjevačica ruskog i izraelskog porijekla. Rođena je u Kfar Sabi u Izraelu, a kad je imala šest godina se s obitelji preselila u Moskvu. U Rusiji je provela 12 godina, a obitelj se vratila u Izrael nakon što je Rusija započela invaziju na Ukrajinu.

FILE PHOTO: Eden Golan, Israel's representative for the 2024 Eurovision Song Contest in Malmo sings during the final stage of 'Rising Star' in Neve Ilan | Foto: Stringer/REUTERS

Svoju je karijeru započela još kao dijete. Sudjelovala je na dječjem Eurosongu 2015. godine, a natjecala se i na ruskom 'The Voice Kids'. Nakon što se vratila u Izrael prije dvije godine je sudjelovala u seriji 'Ro'im et Hakol', ali je brzo ispala. Osim pjesme 'Hurricane', objavila je i pjesme 'Ghost Town', 'Let Me Blow Ya Mind', 'Taxi' i 'Dopamine'.

Inače, EBU je Izraelu i Eden zaprijetio da će ih izbaciti iz natjecanja ako Eden ne preradi prvu verziju pjesme za Eurosong. Tu je pjesmu nazvala 'October Rain', a smatrali su da pjesma govori o napadima Hamasa. Nakon što je napisala nove stihove, dopustili su joj natjecanje, ali neki te vijesti nisu dobro primili.

Iako prema komentarima na društvenim mrežama nije favorit, stanje na kladionicama pokazuje drugačije. Nakon nastupa u polufinalu se popela na drugo mjesto te joj predviđaju 26 posto šanse za pobjedu. Eden je tako postala ozbiljna konkurencija našem Baby Lasagni, koji trenutačno ima 37 posto šanse za pobjedu.

2024 Eurovision Song Contest second semi-final, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

Više o Eurosongu pročitajte OVDJE.