LJUBAV DALEKO OD KAMERA

Tko je Gibonnijeva supruga? Upoznali su se kao djeca, a jedno vrijeme ga je uzdržavala

Tko je Gibonnijeva supruga? Upoznali su se kao djeca, a jedno vrijeme ga je uzdržavala
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/ilustracija

Gibonni svoj privatni život uvijek je čuvao daleko od očiju javnosti. Njegova supruga Sanja oduvijek je bila njegov štit i mir

Zlatan Stipišić Gibonni godinama je jedan od najvoljenijih glazbenika na našoj sceni, a dio njegova života o kojem javnost vrlo malo zna jest njegova supruga Sanja, žena koja mu je oslonac od najranijih dana. Njihova se priča počela pisati još u djetinjstvu, kada su kao susjedi u Splitu započeli pisati jedno od najljepših životnih poglavlja. Iz dugogodišnje bliskosti kasnije se rodila ljubav, a Gibonni često naglašava da je upravo prijateljski temelj bio ključ njihove stabilnosti.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/ilustracija

Vjenčali su se 90-ih u zagrebačkoj Dubravi, tiho i intimno, daleko od kamera - baš onako kako žive i danas. Ni u svojoj biografiji 'Tajna vještina' Gibonni se nije želio puno otvarati o tom trenutku. Opisao ga je samo kao skromno i mirno, u skladu s njihovim karakterima. 

Danas dijele troje djece: Sanjinu kćer Tanju, rođenu 1988., te zajedničke sinove Randa (1998.) i Lorenza (2005.). Obitelj im je uvijek bila na prvom mjestu, daleko od buke pozornice.

RANDO STIPIŠIĆ Možete li pogoditi čiji je ovo sin? Slika je i prilika svog oca pjevača, a i sam je glazbenik
Možete li pogoditi čiji je ovo sin? Slika je i prilika svog oca pjevača, a i sam je glazbenik

Gibonni je u više navrata priznao da mu nije bilo lako kada je tek krenuo graditi karijeru. Sanja je tada bila ta koja je nosila veći dio obiteljskih troškova, a njemu je, kao ponosnom Dalmatincu, to teško padalo. Upravo u tom razdoblju prihvatio je pisati pjesme za druge izvođače, iako je u početku imao otpor prema tome. 

- A ja san muškarac, Dalmatinac… Nisan moga pustit da je ne platin neke račune - rekao je jednom.

Gibonnijev drugi koncert u rasprodanoj Areni Zagreb
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija

Unatoč svim usponima i padovima, njih dvoje ostali su par koji svoju sreću gradi daleko od očiju javnosti. Ona tiha, nenametljiva podrška, i on jedan od najvećih glazbenika u regiji. Zajedno čine upravo ono što je oduvijek želio: dom u kojemu su ljubav, poštovanje i jednostavnost važniji od svega ostalog.

