Ovih dana podigla se velika medijska prašina vezana uz novu vezu pjevača Petra Graše (45) i 15 godina mlađe pjevačice Hane Huljić (30), a mnogi se pitaju tko je ustvari mlada glazbenica koja je osvojila srce omiljenog hrvatskog pjevača.

POGEDAJTE VIDEO:

Hana je odrasla u glazbenoj obitelji, otac Tonči (59) i mama Vjekoslava (58) godinama skladaju i pišu pjesme hrvatskim estradnjacima, pa tako i Petru.

Hana je Petra upoznala još kao djevojčica, kada je mladi glazbenik dolazio u kuću Huljića po nove hitove. Navodno je Hana već tada izrazila simpatije prema Petru koji je tada bio u vezi s pjevačicom Danijelom Martinović.

Kao studentica muzičke akademije zaigrala je u prvoj hrvatskoj glazbeno-dramskoj seriji 'Stella', a tad je napominjala kako je ulogu dobila na audiciji, a ne na račun slavnog tate.

Tijekom studija Hana se bavila slikanjem i pisanjem, no nakon završetka fakulteta i stečene diplome magistrice kompozicije i glazbene teorije, mlada glazbenica je ubrzo promijenila mišljenje i s pijanistom Maksimom Mrvicom krenula na turneju po Kini.

Prateće vokale pjevala je i na nastupima svog oca Tončija s njegovim bendom Madre Badessa, a sudjelovala je i u stvaranju i izvedbi njegove 'Pop - mise'. Napisala je, orkestrirala i uz pratnju ženskog zbora otpjevala treći dio mise.

Petar i Hana 2016. godine snimili su pjesmu 'Srce bez vodiča' za koju je glazbu napisao Tonči, a tekst potpisuje mama Vjekoslava. Navodno se Huljić isprva protivio toj suradnji.

- Ja sam forsirao taj duet, a tata Huljić se čak malo bunio. Drago mi je da smo ga uspjeli nagovoriti, iako djeluje malo strogo - šalio se tad Petar.

Petar je Hani još od djetinjstva bio simpatija i to nikada nije krila, a izgleda kako ih je ta suradnja prije pet godina posebno spojila.

- Jako sam se razveselila kad me Petar zamolio da otpjevam vokal. Ovdje se ne radi o duetu, već sam interpretirala određene tonove umjesto instrumenata. Tajnovito kao i u pjesmi, i u spotu potajno kao anđeo čuvar nadgledam ljude i popravljam odnose među njima - objasnila je svoju ulogu Hana.

To im je bila prva suradnja, a oboje su imali samo riječi hvale jedno za drugo.

- Petar nam je obiteljski prijatelj i baš me razveselilo što s njim mogu otpjevati pjesmu koju je zavolio na prvu. Zamolio me da mu otpjevam vokal, a ubrzo smo snimili spot u kojem glumim anđela jer se on spominje u tekstu. Jako mi je drago što sam mogla sudjelovati u ovoj lijepoj pjesmi - poručila je Hana tada.

Da među njima postoji nešto više od prijateljstva shvatili su ovog ljeta, par mjeseci nakon što su oboje prekinuli dugogodišnje ljubavne veze: on s pjevačicom Danijelom Martinović s kojom je bio 24 godine, ona s pijanistom Tomislavom Šošićem s kojim je bila od 2011. godine.

Podsjetimo, izvori bliski pjevaču otkrili su da je glazbeni par navodno već neko vrijeme zajedno. Oni to zasad nisu komentirali.