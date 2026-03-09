Tko je Hassie Harrison? Zovu je 'novom' Pamelom Anderson

Američka glumica Hassie Harrison posljednjih tjedana privlači golemu pozornost javnosti nakon što je potvrđeno da će preuzeti jednu od glavnih uloga u novoj verziji kultne serije "Baywatch". Mnogi je već nazivaju nasljednicom Pamele Anderson, a ova 35-godišnja Teksašanka spremna je uskočiti u crveni kupaći kostim i vratiti slavu seriji koja je obilježila devedesete.

'Nova' Pamela Anderson

U nadolazećem rebootu "Baywatcha", čija se premijera očekuje u televizijskoj sezoni 2026./2027., Hassie Harrison utjelovit će lik Nat. Prema službenom opisu, Nat je bivša udomljena djevojčica koja je postala olimpijska sportašica i predstavlja "zlatni standard u spašavanju života". Opisuju je kao briljantnu, ambicioznu i žestoko odanu osobu koja je desna ruka i najbliža prijateljica glavnog protagonista Hobieja Buchannona, kojeg glumi Stephen Amell. Hobie je, naravno, sin legendarnog Mitcha Buchannona, lika kojeg je proslavio David Hasselhoff.

Njezin lik Nat postavlja visoke standarde svima oko sebe, jednako kao i samoj sebi, što joj povremeno stvara probleme u odnosima na plaži i izvan nje. Uloga je odmah povukla paralele s likom C.J. Parker, koju je u originalnoj seriji glumila Pamela Anderson i koja je također bila desna ruka Mitcha Buchannona te jedna od najiskusnijih članica tima.

Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com/PRES

Od kaubojke u Yellowstoneu do braka na setu

Prije nego što je dobila priliku oživjeti duh "Baywatcha", Hassie Harrison izgradila je zavidnu karijeru. Najveću slavu donijela joj je uloga Laramie u megapopularnoj seriji "Yellowstone", gdje je od 2020. glumila kaubojku i natjecateljicu u jahanju bačvi koja unosi nemir među radnike na ranču Dutton.

Upravo joj je ta serija donijela i ljubav. Na setu je upoznala sadašnjeg supruga, poznatog country glazbenika i glumca Ryana Binghama, koji je u seriji glumio njezinog partnera Walkera. Njihova se romansa sa ekrana preselila u stvarni život, a par se vjenčao u svibnju 2024. godine na raskošnoj ceremoniji na njezinom obiteljskom imanju u Dallasu. Vjenčanje, čije su detalje ekskluzivno podijelili s časopisom Vogue, imalo je temu "kaubojskog black-tiea", a mladenka je nosila čak dvije vjenčanice inspirirane Divljim zapadom.

​- Znala sam da želim vestern stil, ali morao je biti elegantan, s tonovima nošene kože, nježne čipke i meke, rumene palete boja. Svaki izbor bio je odraz nas samih i bilo je nevjerojatno svjedočiti kako sve to oživljava - izjavila je tada.

Osim u "Yellowstoneu", publika je poznaje i kao vatrogaskinju Lucy McConky u humorističnoj seriji "Tacoma FD" te iz filmova poput znanstveno-fantastične avanture "A-X-L", 'Dangerous Animals' te horora "Southbound".

Iako je posvećena glumi, privatni život Hassie Harrison jednako je zanimljiv. Rođena je u Dallasu u jednoj od najbogatijih teksaških obitelji. Njezina baka bila je poznata filantropkinja Caroline Rose Hunt, a pradjed naftni tajkun H.L. Hunt. Unatoč bogatstvu, Hassie je bila iznimno napredna učenica koja je srednju školu završila sa samo 15 godina, nakon čega je studirala europsku kinematografiju u Kopenhagenu.

Foto: Steven Bergman

Danas je velika zaljubljenica u životinje i suvlasnica obiteljskog posla s uzgojem goveda. Na svom ranču u Kaliforniji, gdje živi sa suprugom, drži konje, mini-konje i koze, čime nastavlja živjeti život koji je istovremeno glamurozan i čvrsto povezan s njezinim teksaškim korijenima.