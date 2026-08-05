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REALITY ZVIJEZDA

Tko je Ingrid Pavić? Hrvatica je u Njemačkoj popularna zato što se natjecala u reality emisijama

Piše Maša Mai Čigir,
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Tko je Ingrid Pavić? Hrvatica je u Njemačkoj popularna zato što se natjecala u reality emisijama
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Foto: Instagram
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Hrvatica je u Njemačkoj stekla popularnost zahvaljujući reality emisijama, ali i sudskom sporu s njemačkim reperom

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Ingrid Pavić rođena je u Hrvatskoj, a odrasla je u Švicarskoj i Njemačkoj,a prije nego što je započela svoju televizijsku karijeru, školovala se za frizerku. Godine 2008. započela je svoju televizijsku karijeru te je u poznatoj 'ProSiebenovoj' emisiji o slavnim osobama 'Taff' dobila vlastitu rubriku. U njoj se bavila temama iz područja lifestylea, a gledateljima pokazivala kako se u kratkom vremenu može steći prepoznatljivost u medijskom svijetu.

Nakon toga Ingrid Pavić dodatno je povećala svoju popularnost sudjelovanjem u reality emisijama. Godine 2011. provela je ukupno 120 dana u kući reality showa 'Big Brother', gdje je živjela pod neprekidnim nadzorom kamera. Sljedeći izazov uslijedio je 2013. godine kada je u emisiji 'Wild Girls – Na visokim petama kroz Afriku' s drugim poznatim osobama otputovala u Namibiju. U toj su reality emisiji natjecateljicama zadani različiti izazovi. Nakon toga ostala je aktivna na televiziji te se pojavila i u emisiji 'Promis privat – Slatki život zvijezda', a 2016. i 2017. sudjelovala je i u 'Velikom ProSieben prvenstvu u graničaru'.

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Ingrid danas živi u Münchenu, a svoj ljubavni život čuva od očiju javnosti. Ono što je poznato jest to da je velika ljubiteljica pasa te je i sama vlasnica njih nekoliko.

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