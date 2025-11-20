Tko je Jakov Jozinović? Mladi je Vinkovčanin postao zvijezda na TikToku, rasprodao koncerte...

Glazbena scena regije dugo nije svjedočila pojavi koja je u tako kratkom vremenu izazvala toliku emociju, energiju i povezanost s publikom. Ime Jakova Jozinovića danas je sinonim za iskrenost, talent i novu eru domaće glazbe. Mladi pjevač, koji je karijeru započeo interpretirajući hitove poznatih domaćih izvođača, u samo nekoliko mjeseci postao je istinski fenomen - umjetnik koji je postigao ono što mnogima ne uspije ni nakon nekoliko godina karijere: rasprodao je čak pet koncerata u beogradskom Sava Centru, i to bez ijedne autorske pjesme. A upravo danas objavljuje svoju prvu autorsku pjesmu i ulazi u novu fazu karijere.

Put do zvijezda: Od Supertalenta do viralne senzacije

Iako se mnogima čini da se pojavio 'niotkuda', Jozinovićev put do uspjeha gradio se godinama. Šira javnost upoznala ga je još 2021. godine u showu 'Supertalent', gdje je izvedbom pjesme 'Bohemian Rhapsody' grupe Queen oduševio žiri. Tada mu je Maja Šuput proročanski poručila da će za njim 'vrištati curice', što se pokazalo apsolutno točnim.

No prava eksplozija popularnosti dogodila se na TikToku. Njegove emotivne i sirove izvedbe, posebice Balaševićeve pjesme 'Olivera', pokrenule su lavinu videa i donijele mu milijunske preglede.

- Promijenilo mi je život u smislu da ja zapravo puno sad više još mogu živjet glazbu, što sam zapravo oduvijek i htio. Prezahvalan sam i dalje nisam svjestan. Ovo je zapravo tek sami početak - izjavio je nedavno Jakov, svjestan da je tek na početku puta. Kritičarima koji su ga prozivali da pjeva samo Balaševića, poručuje: 'Pjevam štošta drugo i volio bi da svi ti koji to misle dođu jednom na svirku, vjerujem da će bit prilike jer je repertoar dosta raznolik.'

Student, emotivac i sanjar s velikim planovima

Iza pozornice, Jakov je, kaže, 'poprilično emotivan lik'. Najveću podršku u svemu pružaju mu obitelj, posebice majka i baka. Iako je trenutno slobodan i ne traži aktivno ljubav, vjeruje da se prave stvari događaju spontano.

Svoju glazbenu budućnost gradi pažljivo i s velikim ambicijama. Na prvom singlu i nadolazećem mini-albumu (EP) surađuje s jednim od najcjenjenijih glazbenika mlađe generacije, Matijom Cvekom.

- S Cvekom ćemo raditi sve što možemo. On će mi pomoći u svemu, što god može. Vjerujem mu i vjerujem da će ta glazba biti iskrena, emotivna i dobra i da će to trajati - rekao je za InMagazin.

A sad slijedi novo poglavlje. Danas Jakov Jozinović objavljuje svoj prvi autorski singl, kojim će napokon otkriti i vlastiti glazbeni rukopis. Nakon što je osvojio regiju interpretacijama koje su postale viralne i izazvale tisuće emocija, publika će sada čuti njegovu osobnu priču, onu koja se stvarala dugo, tiho i s potpunom predanošću. Očekivanja su ogromna.