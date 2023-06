Tko je lijepa supruga najmlađeg Todorića? 'Pametnija sam, jako kul, nisam dosadna, imam stila'

Najmlađi sin Ivice Todorića (72), Ivan Todorić i njegova supruga Milica Todorić krstili su treće dijete, kćer Milu Victoriju, u nedjelju.

Veliko slavlje je održano u Kulmerovim dvorima uz brojne obitelji i prijatelji. Za menu je bio zadužen poznati chef Tomislav Gretić, a neka od jela bila su: torchon od gusje jetre, pečene smokve, juneći tartar s vlascem, brioche, pečena cikla, krema od krumpira, brancin i slično. Konobari su gostima, među ostalim, točili šampanjac, a čaše su bile posložene na katove.

Foto: Goran Jakus/PIXSELL

Uređenje je bilo prilično raskošno, a prevladalo je bijelo cvijeće s puno zelenila, a ponosni roditelji su se s uzvanicima najviše fotografirali ispred velikog luka od cvijeća. Torta za najmlađu mezimicu imala je dva kata te je bila ukrašena raskošnim, bijelim cvjetovima. Goste je zabavljao bend, a čini se kako su se dobro najeli, ali i naplesali.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Najmlađi sin poznatog hrvatskog poduzetnika i bivšeg predsjednika Uprave koncerna Agrokor Ivice Todorića i bivša manekenka su se upoznali i zaljubili 2009. u New Yorku gdje je ona nosila modnu reviju, a on tamo boravio zbog posla. Tajno vjenčanje održano je 2017. godine u jeku afere Agrokor, no dosad nisu isplivali nikakvi detalji. Veza poduzetnika i manekenke razvijala se prilično brzo pa je Milica jednako tako ušla i u poznatu obitelj.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Naime, Milica je prvo s Ivanom uživala u Miamiju, a šest mjeseci nakon prvog susreta je stigla u Zagreb upoznati ostatak obitelji. Tada ju je Ivanova sestra Iva Todorić odvela na koncert Miše Kovača. Par je to ljeto proveo u Dubrovniku gdje im fotografi nisu dali mira.

Foto: Grgo Jelavić/Pixsell

Inače, srpska manekenka potpuno se skinula za srpsko izdanje popularnog časopisa Maxim 2009. godine, a ostvarila je i uspješnu inozemnu karijeru. Svojedobno je izjavila i kako joj se 'upucavaju svi koji imaju dovoljno testosterona i hodaju na dvije noge'. Za susret s Ivanom je otkrila da je bila ljubav na prvi pogled.

Svojedobno je na pitanje po čemu se razlikuje od ostalih djevojaka samouvjeno rekla: - Pametnija sam, hrabrija, poštenija, bolja sam prijateljica, nisam zavidna, nisam razmažena, imam više stila, nisam dosadna i jako sam kul. Ovo nije oglas za udaju, samo sam iskrena.

Foto: NordphotoPIXSELL

Prethodno, Ivan je bio u višegodišnjoj vezi s pjevačicom Lanom Jurčević (38).