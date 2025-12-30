Obavijesti

LJUBAV JE NA SELU

Tko je spreman otvoriti srce, a tko i dalje bježi od emocija: 'Mislim da se on boji žena!'

Foto: RTL

Viki i Tomislav sve su prisniji, no iskreni razgovor otkrit će veliki kamen spoticanja. Dejana i Miljanu čeka još jedan dan pun iznenađenja, a Dottie i Josip E. jedno će drugome priznati vide li se zajedno u budućnosti

Romantična putovanja farmera i njihovih odabranica u showu 'Ljubav je na selu' ulaze u novu fazu. More, plaža, vile s bazenom, večere i svijeće – sve što treba za savršen romantični trenutak je tu. No neki se i dalje drže na distanci! 

Ankica se trudi razbiti ledeni zid i doznati što se krije iza Robertove šutnje, no on uporno bira vlastiti tempo - i vlastitu sobu. Stari strahovi, neizgovorene priče i iznenadne napetosti učinit će njihov dan sve samo ne opuštajućim. 

Foto: RTL

„Nije mi se nikad dogodilo da muškarac kaže da će spavati u drugoj sobi, da neće sa mnom. Mislim da se on boji žena“, poručit će iziritirana Ankica.  

S druge strane, Ksenija i Josip uživat će u zajedničkim trenucima, a zagrljaji, planovi i poljupci daju naslutiti da bi se tu mogla roditi jedna ozbiljna ljubavna priča. Može li išta poremetiti tu idilu? 

Foto: RTL

Viki i Tomislav sve su prisniji, no iskreni razgovor otkrit će veliki kamen spoticanja između njih dvoje. Dejana i Miljanu čeka još jedan dan pun iznenađenja, a Dottie i Josip E. jedno će drugome priznati vide li se zajedno u budućnosti. 

Tko će se odvažiti napraviti sljedeći korak, a tko će i dalje skrivati prave namjere - doznat će se večeras od 21.25 sati u 'Ljubav je na selu'. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo. 

BLAGDANI SU POSTALI VRLO VRUĆI Oprez, nije za slaba srca! Stela iz 'Ljubav je na selu' u haljinici diže puls već na prvi pogled
Oprez, nije za slaba srca! Stela iz 'Ljubav je na selu' u haljinici diže puls već na prvi pogled

