Tko je Tea Tairović koja je bila gost Prijovićki? Prati je skandal, prošle godine su je i uhitili...

Na jučerašnjem koncertu Aleksandre Prijović (28), trećem od pet koje će srpska pjevačica održati u zagrebačkoj Areni, gošća je bila njezina kolegica Tea Tairović (27). Tea je publiku rasplesala sa svojim hitom 'Hajde', koji na YouTubeu ima nevjerojatnijih 95 milijuna pregleda.

POGLEDAJTE VIDEO:

A za one koji ne znaju, tko je Tea Tairović?

Foto: M. M./ATAimages/PIXSELL

Tea je odrasla u Novom Sadu, a proslavila se u emisiji 'Zvezde Granda' kada je imala samo 18 godina. Tek nekoliko godina nakon, još na početku karijere, snimila je duet sa Šabanom Šaulićem. Pjesma 'Otkad tebe znam' pogurala je daleko ispred mnogih kolegica, a pjevačica je navodno bila i jedna od posljednjih osoba koja se družila s 'kraljem narodne glazbe', Šaulićem, prije no što je poginuo u prometnoj nesreći u Njemačkoj 2019. godine.

Foto: screenshot/instagram

Procurile joj eksplicitne snimke

A mlada pjevačica postala je još popularnija nakon eksplicitne snimke koja je procurila u javnost 2021. godine.

- Nisam davala do sada nikakve komentare na tu temu, a neću ni sad. Ne želim dati na značaju ljudima koji su me na sve načine pokušali kompromitirati i diskreditirati - rekla je Tairović za Kurir.

Dugo se šuškalo da joj je sve smjestila starija kolegica Sandra Afrika, no Tea je to oštro demantirala.

- Stigle su i do mene priče da je Sandra kriva za skandal, ali, moram reći da smo Sandra i ja super, ona je super djevojka i pravi lav i mogu reći da su mediji jako pogriješili i da su našli potpuno krivu osobu i upleli je u cijelu priču - dodala je.

Veliki skandal također je nastao kada je pjevačica prošle godine bila uhićena u Njemačkoj. Navodno je pravi razlog njenog privođenja to što je prekoračila broj dozvoljenih radnih sati u toj zemlji.

Imala američku turneju

Kako joj je rasla popularnost, rasle su i cijene njezinih nastupa. Tea uglavnom nastupa u klubovima i na svadbama.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Kako piše srpski portal Espresso, jedan njezin nastup košta 15.000 eura, a ove je jeseni imala čak 10 nastupa u SAD-u. Naravno, pjevačica je bukirana i ovog prosinca, pa je tako čekaju nastupi u Sarajevu i Skopju, a za doček nove godine stiže upravo u Zagreb. Pjevat će na Velesajmu, a cijene ulaznica uz hranu i piće kreću se od 90 do 160 eura.

Pjevačica iza sebe ima dva studijska albuma, 'Balkanija' i 'Balerina', na kojem se našla i pjesma 'Izrael i Palestina'. Pjesma se nedugo nakon izlaska uspela na sam vrh YouTube trendinga, a kada je počeo rat na tom području, pjevačica je promijenila naslov i stihove u 'Španija i Argentina'.

- Ono što mogu reći je da Izrael i Palestina, kao moja pjesma, nema nikakvu ratnu tematiku. Ne postoji ni jedna riječ koja aludira na rat. Spominju se dvije države i u pjesmi se spominje ljubav, tako da možemo slobodno reći da ima čak pomirljivu tematiku. Ali... Ako to netko shvaća drugačije ili želi shvatiti drugačije, nije ni važno, i ako to nekog vrijeđa... Za slučaj da to nekog vrijeđa, ja sam tekst pjesme promijenila - rekla je ranije za Telegraf.