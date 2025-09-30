Tko je Tilly Norwood? Filmaše je oduševila, brojni glumci su se pobunili, a ona nije ni stvarna...

Studio koji je stvorio AI glumicu Tilly Norwood navodno je u pregovorima sa šefovima u Hollywoodu i agentima koji su je spremni zastupati. Glumica je službeno predstavljena proteklog vikenda na Zurich Summitu, a čitavu priču razvila je Eline Van der Velde, inače i sama bivša glumica. Van der Velde kaže kako je njezin studio za AI talente Xicoia vrlo blizu završetka dogovora o zastupanju Norwood. Ako agent uspješno potpiše ugovor s njom, Norwood će biti među prvim izvođačicama generiranim umjetnom inteligencijom koje bi osigurale profesionalno zastupanje, inače rezervirano za ljudske glumce.

Brojni glumci su odmah izrazili negodovanje zbog Tilly Norwood jer se boje kako će ih umjetna inteligencija vrlo brzo sve zamijeniti. Eline Van der Velde spremno im je odgovorila.

- Za sve one koji su ljuti zbog AI glumice Tilly Norwood, ona nije zamjena za ljude, već je kreativno djelo - umjetnost. Poput mnogih oblika umjetnosti prije nje, ona potiče razgovor, a to samo po sebi pokazuje moć kreativnosti - napisala je Van der Velde na svom Instagramu.

- Umjetnu inteligenciju ne vidim kao zamjenu za ljude, već kao novi alat, novi kist. Baš kao što su animacija, lutkarstvo ili CGI otvorili nove mogućnosti, umjetna inteligencija nudi još jedan način pričanja priča. I sama sam glumica i ništa - a sigurno ne lik umjetne inteligencije - ne može oduzeti vještinu ili radost ljudske izvedbe - dodala je.

Na Zurich Summitu kreatorica je objavila da će vrlo brzo otkriti s kojom agencijom će AI glumica potpisati ugovor. Internet su malo nakon toga preplavili komentari koji su osudili Eline Van der Velde i čitavu njezinu ideju. U raspravu su se uključili i brojni glumci, nezadovoljni što će ih potencijalno zamijeniti umjetna inteligencija. "Reci nam imena agenata koji su u igri", "Nadam se da će svi glumci otići od agenta koji potpiše ovu glupost", samo su neki od ljutitih komentara na društvenim mrežama.

Reagirala je i poznata glumica Emily Blunt. Za Variety je rekla kako je to 'zastrašujuće'.

- Ovo je stvarno jako, jako strašno. Nemojte to raditi, nemojte oduzimati ljudsku povezanost - poručila je.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Van der Velde je još prije nekoliko mjeseci najavila da radi na razvoju AI glumice te je istaknula kako vidi njezinu karijeru. "Želim da Tilly Norwood bude sljedeća Scarlett Johansson ili Natalie Portman", zaključila je onda. Norwood već iza sebe ima jednu ulogu, a ovo je prvi put da netko gradi karijeru AI glumice. Umjetna inteligencija je ranije korištena kako bi pomladila glumce i vratila glas pokojnim zvijezdama, a korištena je i za izradu najava filmova. Ipak, nitko dosad nije pokrenuo karijeru AI glumice poput one koju imaju ljudi. Sve do Tilly Norwood.