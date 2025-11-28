Tko je zanosna plavuša koju dinamovac Miha Zajc skriva?

Dolazak slovenskog reprezentativca Mihe Zajca u Dinamo izazvao je velik interes javnosti, ne samo zbog njegovih nogometnih kvaliteta, nego i zbog pitanja koja se tiču njegova privatnog života. Premda je 30-godišnji veznjak dugi niz godina prisutan u europskom nogometu, o njegovoj privatnoj strani zna se vrlo malo — a upravo to potiče zanimanje navijača i medija.

Diskretan par koji rijetko dijeli privatne trenutke

Miha Zajc se na društvenim mrežama ne pojavljuje često, no povremeno objavi fotografije koje otkrivaju djeliće njegova privatnog života. Iako se o djevojci ne zna gotovo ništa — ni njezino ime ni zanimanje — par je nekoliko puta zabilježio svoje zajedničke trenutke na putovanjima.

Na jednoj od fotografija, koja potječe iz 2023. godine, par pozira uz trofej, dok su u ranijim objavama dokumentirali blagdanska putovanja, poput božićnog boravka u Istanbulu, ali i kraća putovanja u europske metropole poput Rima i Firence.

Za razliku od mnogih sportaša, Miha Zajc rijetko ulazi u svijet virtualnog samopromoviranja. U ranijim intervjuima isticao je da draže bira knjigu nego ekrane, naglašavajući da želi zadržati ravnotežu između profesionalnog sportskog života i osobnog prostora.

Upravo ta doza povučenosti mogla bi biti razlog zbog kojeg se njegova partnerica gotovo nikada ne pojavljuje u javnosti — čini se da par preferira mir i anonimnost, a ne medijsku izloženost.

Karijera koja je oblikovala njegov imidž

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Miha Zajc je u Zagreb stigao nakon bogate međunarodne karijere u Sloveniji, Italiji i Turskoj. Prije prelaska u Dinamo igrao je za Fenerbahçe, a u dresu slovenske reprezentacije skupio je desetke nastupa. Unatoč iskustvu i visokoj sportskoj vrijednosti, odlučio je prihvatiti Dinamovu ponudu te se, prema pisanju medija, odrekao dijela ranije zarađenog iznosa kako bi se priključio projektu na Maksimiru.

Takve odluke dodatno pridonose slici igrača kojemu su prioritet profesionalni izazovi, a ne glamur.

Iako se javnost svako malo pita tko je djevojka Dinamova veznjaka, odgovor zasad ostaje skriven — i to vjerojatno namjerno. Ako je suditi prema Zajčevim navikama i načinu života, moguće je da će taj dio priče ostati rezerviran isključivo za njegove najbliže.

U vremenu kada mnogi sportaši angažirano dijele svaki korak svojih života, Miha Zajc i njegova partnerica čine upravo suprotno — biraju privatnost, a javnosti prepuštaju samo male, pažljivo odabrane fragmente.