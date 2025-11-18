Obavijesti

NAJAVIO KARLOVAC

Novi dokapetan Dinama: Svi smo svjesni da nije bilo dobro

Piše Luka Tunjić,
Novi dokapetan Dinama: Svi smo svjesni da nije bilo dobro
Konferencija za medije Dinama dan uoči utakmice s Maccabijem | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Moramo pokazati da možemo igrati dobar, lijep nogomet koji donosi rezultate. Do kraja polusezone ima još mjesec dana, u tom razdoblju moramo pokazati svoju kvalitetu, rekao je Slovenac

Nogometaši Dinama u srijedu će odigrati prvu utakmicu nakon reprezentativne stanke. U sklopu osmine finala Hrvatskog kupa "modri" će gostovati kod drugoligaša Karlovca, a pobjednik će se pridružiti Gorici, Hajduku, Slavenu, Kurilovcu i Lokomotivi u četvrtfinalu.

Zagrebački klub upao je u rezultatsku krizu i ostvario tek jednu pobjedu u pet posljednjih utakmica, a puno se pričalo i izvan terena. Predsjednik kluba Zvonimir Boban otvoreno je razgovarao s navijačima, a u svlačionici se sastančilo između nogometaša.

Važnu je odluku donio i trener Mario Kovačević. Napravio je promjenu u kapetanskoj strukturi, pa su novi "zamjenici" kapetanu Josipu Mišiću postali novopridošli stranci, stoper Scott McKenna i slovenski veznjak Miha Zaj, koji je najavio utakmicu s Karlovcem u srijedu.

Konferencija za medije Dinama dan uoči utakmice s Maccabijem
Konferencija za medije Dinama dan uoči utakmice s Maccabijem | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Dobro nam je došlo nekoliko dana odmora. Trenirali smo odlično, atmosfera u svlačionici je dobra, mislim da smo svi svjesni da u posljednje dvije utakmice nije bilo dobro te da neke stvari moramo popraviti. Jedva čekam utakmicu s Karlovcem da pokažemo što znamo - rekao je Zajc.

Ističe kako Dinamo ne smije podcijeniti protivnika.

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Utakmica će biti zahtjevna, ozbiljna. Moramo je igrati na sto posto naših mogućnosti i kapaciteta. Nadam se da ćemo odigrati dobro, jer smo se dobro pripremili. Želimo okrenuti ovaj negativan niz na pobjednički. Hoćemo pobjeđivati u nastavku sezone, protiv Karlovca moramo početi - rekao je pa zaključio...

- Moramo pokazati da možemo igrati dobar, lijep nogomet koji donosi rezultate. Do kraja polusezone ima još mjesec dana, u tom razdoblju moramo pokazati svoju kvalitetu. Nadam se da će na kraju sve biti dobro. Svi smo spremni - zaključio je Miha Zajc.

