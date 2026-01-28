Tko joj ne bi zavidio! Heidi Klum grickala čips na masaži guze...

Heidi Klum ponovno je zagolicala maštu svojih pratitelja na društvenim mrežama, objavivši video u kojem se prepustila masaži stražnjice i nogu, istovremeno uživajući u zdjeli čipsa.

U videu objavljenom na Instagramu u ponedjeljak, supermodel leži na trbuhu dok rukom s besprijekorno nalakiranim noktima poseže u zdjelu čipsa. A sve to dok uživa na masaži nogu i stražnjice. Jedini zvuk koji prati video je zadovoljno žvakanje, a Klum je u opis videa stavila samo jednostavan emoji.

Obožavatelji nisu mogli odoljeti a da ne ostave komentar. "Nikad prije nisam bio ljubomoran na čips", napisala je jedna osoba, dok je druga primijetila: "Možda u nekom drugom životu...". Treći se nadovezao: "Spa masaža i čips. Čini se opuštajuće". Četvrti je zaključio: "Heidi je sretna žena".

Ovaj provokativni isječak dolazi nakon niza fotografija s plaže bez kupaćeg kostima u društvu supruga Toma Kaulitza, s kojim je provela odmor na otoku St. Barts nakon blagdana. Bivša anđelica Victoria's Secreta nedavno je u intervjuu za Page Six otvoreno govorila o glazbeniku za kojeg se udala 2019. godine, ističući njihovu trenutnu povezanost i strast.

​- Jednostavno smo kliknuli od prvog trenutka! Stvarno je zgodan! - rekla je.

Otkrila je kako joj Kaulitz, kojeg često ističe na svojim društvenim mrežama, pruža osjećaj sigurnosti i ljubavi.

​- Uz njega imam onaj osjećaj doma koji sam imala od samog početka. Osjećam da se brine za mene, da sam voljena i obožavana - izjavila je.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

​- Volimo biti u društvu jedno drugoga i zajedno se zabavljamo. Jednostavno je sve bilo zaista nevjerojatno - dodala je o svom suprugu.