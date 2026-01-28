Supermodel koji se ne srami pokazivati svoje tijelo, u novoj snimci pokazala je kako uživa - i mnogi joj na tome zavide. Uz zdjelu čipsa na masaži...
Tko joj ne bi zavidio! Heidi Klum grickala čips na masaži guze...
Heidi Klum ponovno je zagolicala maštu svojih pratitelja na društvenim mrežama, objavivši video u kojem se prepustila masaži stražnjice i nogu, istovremeno uživajući u zdjeli čipsa.
U videu objavljenom na Instagramu u ponedjeljak, supermodel leži na trbuhu dok rukom s besprijekorno nalakiranim noktima poseže u zdjelu čipsa. A sve to dok uživa na masaži nogu i stražnjice. Jedini zvuk koji prati video je zadovoljno žvakanje, a Klum je u opis videa stavila samo jednostavan emoji.
Obožavatelji nisu mogli odoljeti a da ne ostave komentar. "Nikad prije nisam bio ljubomoran na čips", napisala je jedna osoba, dok je druga primijetila: "Možda u nekom drugom životu...". Treći se nadovezao: "Spa masaža i čips. Čini se opuštajuće". Četvrti je zaključio: "Heidi je sretna žena".
Ovaj provokativni isječak dolazi nakon niza fotografija s plaže bez kupaćeg kostima u društvu supruga Toma Kaulitza, s kojim je provela odmor na otoku St. Barts nakon blagdana. Bivša anđelica Victoria's Secreta nedavno je u intervjuu za Page Six otvoreno govorila o glazbeniku za kojeg se udala 2019. godine, ističući njihovu trenutnu povezanost i strast.
- Jednostavno smo kliknuli od prvog trenutka! Stvarno je zgodan! - rekla je.
Otkrila je kako joj Kaulitz, kojeg često ističe na svojim društvenim mrežama, pruža osjećaj sigurnosti i ljubavi.
- Uz njega imam onaj osjećaj doma koji sam imala od samog početka. Osjećam da se brine za mene, da sam voljena i obožavana - izjavila je.
- Volimo biti u društvu jedno drugoga i zajedno se zabavljamo. Jednostavno je sve bilo zaista nevjerojatno - dodala je o svom suprugu.
