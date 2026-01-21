Obavijesti

ODVAŽNA KOMBINACIJA

FOTO Bez srama, bez grudnjaka: Heidi Klum (52) u prozirnoj je kombinaciji pokazala skoro sve!

Svjetski poznata manekenka Heidi Klum voli ostaviti dojam svojom pojavom, a to joj je ponovno pošlo za rukom u utorak navečer na premijeri dokumentarca "Infinite Icon: A Visual Memoir" u Los Angelesu. Heidi je za tu prigodu odabrala crnu poluprozirnu košulju i odgovarajuću suknju, a njene grudi skrili su samo džepovi.
Premiere for the documentary "Infinite Icon: A Visual Memoir" in Los Angeles
Kad se pojavi Heidi Klum, svjetla reflektora kao da se sama pojačaju. Slavna njemačka manekenka i TV zvijezda ponovno je digla prašinu ns premijeri u Los Angelesu. | Foto: Mario Anzuoni
