FOTO Bez srama, bez grudnjaka: Heidi Klum (52) u prozirnoj je kombinaciji pokazala skoro sve!

Svjetski poznata manekenka Heidi Klum voli ostaviti dojam svojom pojavom, a to joj je ponovno pošlo za rukom u utorak navečer na premijeri dokumentarca "Infinite Icon: A Visual Memoir" u Los Angelesu. Heidi je za tu prigodu odabrala crnu poluprozirnu košulju i odgovarajuću suknju, a njene grudi skrili su samo džepovi.
Kad se pojavi Heidi Klum, svjetla reflektora kao da se sama pojačaju. Slavna njemačka manekenka i TV zvijezda ponovno je digla prašinu ns premijeri u Los Angelesu.
| Foto: Mario Anzuoni
Kad se pojavi Heidi Klum, svjetla reflektora kao da se sama pojačaju. Slavna njemačka manekenka i TV zvijezda ponovno je digla prašinu ns premijeri u Los Angelesu. |
Foto: Mario Anzuoni
Kad se pojavi Heidi Klum, svjetla reflektora kao da se sama pojačaju. Slavna njemačka manekenka i TV zvijezda ponovno je digla prašinu ns premijeri u Los Angelesu.
| Foto: Mario Anzuoni
Na prvi pogled klasična crna košulja i pripadajuća suknja sve su samo ne klasične, budući da više okrivaju, nego pokrivaju.
| Foto: Mario Anzuoni
Na crvenim tepisima diljem svijeta Klum se već odavno ne boji transparentnih materijala koji prate liniju tijela i naglašavaju svaki centimetar samopouzdanja.
| Foto: Mario Anzuoni
Osim na crvenom tepihu, Heidi voli biti golišava i na Instagramu, pa često svoje obožavatelje počasti fotkama u bikiniju ili bez njega....
| Foto: Mario Anzuoni
Manekenka, kojoj su 52 godine, može se podičiti savršenom figurom, a očito je i sama toga svjesna.
| Foto: Mario Anzuoni
Ipak, za dobru figuru potrebno je uložiti mnogo truda i volje, a Heidi je nedavno na Instagramu pokazala kako vježba.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Dok je bila na odmoru, nije se prepustila dokolici, nego je savršen dan iskoristila da tjelovježbu.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
S druge strane, zna Heidi i kako odmarati i uživati, pa je vrijeme iskoristila i za opuštanje na plazi sa svojim suprugom Tomom Kaulitzom.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell
Foto MPNC
Foto LAVU
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto zz/XNY/STAR MAX/IPx
Foto zz/XNY/STAR MAX/IPx
Foto zz/XNY/STAR MAX/IPx
Foto zz/XNY/STAR MAX/IPx
Foto zz/XNY/STAR MAX/IPx
Foto Stefanie Rex/DPA
Foto DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Foto Johanna Geron
Foto Johanna Geron
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto screenshot/Youtube
Foto Instagram/
Foto Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Foto Tammie Arroyo / AFF-USA.com