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NAPETI STRES TEST

Tko odlazi iz MasterChefa? Jelo Seada i Sanje će nekog koštati

Piše 24sata,
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Tko odlazi iz MasterChefa? Jelo Seada i Sanje će nekog koštati
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Foto: Nova TV
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Neće svi tanjuri jednako oduševiti žiri. Dok će neki kandidati dobiti pohvale za okuse, prezentaciju i tehničku izvedbu, drugima će pojedine pogreške ozbiljno ugroziti ostanak u natjecanju

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Nakon poraza u gastro izazovu, članovi crvenog tima koji su nominirani za stres test repliciraju jelo Seada i Sanje Bojić, bivših kandidata MasterChefa koji su upravo ondje našli ljubav te zajedno vode PuSa Food Lab u Puli.

Foto: Nova TV

Njihova reinterpretacija tradicionalne bosanske sogan dolme, odnosno punjenog luka, zahtijeva preciznost, kreativnost i poznavanje brojnih kulinarskih tehnika, a u stres testu to jelo moraju replicirati Josip Jurčević, Filip Krupski, Mirjana Maglić, Danijela Luburić i Miro Gudelj-Marjanović.

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„Jako lijepo, iznenađujuće jelo, da se s lukom napravi ovako fino jelo“, komentirat će Mirjana, dok će Filip priznati nakon što otkucaju posljednje sekunde za repliciranje Sanjinog i Seadovog jela: „Uživao sam u kuhanju, bez obzira na to što je ovo moj prvi stres test.“

Foto: Nova TV

Nakon kuhanja uslijedit će ocjenjivanje, a Sanja i Sead neće skrivati zadovoljstvo pojedinim izvedbama. „Zadovoljni smo kako ste replicirali jelo. Pokazali ste svoju kreativnost“, poručit će Sead.

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Ipak, neće svi tanjuri jednako oduševiti žiri. Dok će neki kandidati dobiti pohvale za okuse, prezentaciju i tehničku izvedbu, drugima će pojedine pogreške ozbiljno ugroziti ostanak u natjecanju.

Foto: Nova TV

Posebno napeto bit će tijekom završnog odlučivanja, kada će žiri morati procijeniti čije su pogreške presudne. Tko će uspješno svladati zahtjevan zadatak, a za koga će ovo biti posljednje kuhanje u MasterChefu, doznajte u novoj epizodi večeras na Novoj TV, a prije svih na Nova Play

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