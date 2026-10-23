Tko odlazi iz MasterChefa? Jelo Seada i Sanje će nekog koštati

Nakon poraza u gastro izazovu, članovi crvenog tima koji su nominirani za stres test repliciraju jelo Seada i Sanje Bojić, bivših kandidata MasterChefa koji su upravo ondje našli ljubav te zajedno vode PuSa Food Lab u Puli.

Foto: Nova TV

Njihova reinterpretacija tradicionalne bosanske sogan dolme, odnosno punjenog luka, zahtijeva preciznost, kreativnost i poznavanje brojnih kulinarskih tehnika, a u stres testu to jelo moraju replicirati Josip Jurčević, Filip Krupski, Mirjana Maglić, Danijela Luburić i Miro Gudelj-Marjanović.

„Jako lijepo, iznenađujuće jelo, da se s lukom napravi ovako fino jelo“, komentirat će Mirjana, dok će Filip priznati nakon što otkucaju posljednje sekunde za repliciranje Sanjinog i Seadovog jela: „Uživao sam u kuhanju, bez obzira na to što je ovo moj prvi stres test.“

Foto: Nova TV

Nakon kuhanja uslijedit će ocjenjivanje, a Sanja i Sead neće skrivati zadovoljstvo pojedinim izvedbama. „Zadovoljni smo kako ste replicirali jelo. Pokazali ste svoju kreativnost“, poručit će Sead.

Ipak, neće svi tanjuri jednako oduševiti žiri. Dok će neki kandidati dobiti pohvale za okuse, prezentaciju i tehničku izvedbu, drugima će pojedine pogreške ozbiljno ugroziti ostanak u natjecanju.

Foto: Nova TV

Posebno napeto bit će tijekom završnog odlučivanja, kada će žiri morati procijeniti čije su pogreške presudne. Tko će uspješno svladati zahtjevan zadatak, a za koga će ovo biti posljednje kuhanje u MasterChefu, doznajte u novoj epizodi večeras na Novoj TV, a prije svih na Nova Play