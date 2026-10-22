Vraćaju se na mjesto gdje je sve počelo! U kuhinji su se zaljubili pa vjenčali: 'Tu smo se pronašli'

Večerašnja epizoda MasterChefa još jednom će pokazati da nasljeđe ovog showa ne čine samo vrhunska jela i izazovi, nego i brojne priče koje su započele u poznatoj kuhinji, a nastavile se razvijati izvan nje. Jednu od takvih priča ispisali su Sanja i Sead Bojić, bivši kandidati MasterChefa, koji će se u večerašnjoj epizodi vratiti na mjesto gdje je sve počelo.

Foto: Nova TV

I sami su nekada prolazili kroz izazove, nominacije i stres testove, a show im je donio poznanstvo koje se kasnije pretvorilo u partnerstvo – kako u ljubavi, tako i u poslu. Sead i njegova današnja supruga Sanja u Puli su otvorili PuSa Food Lab kroz koji zajedno grade vlastitu kulinarsku priču te svojim primjerom pokazuju kako se nasljeđe MasterChefa nastavlja stvarati i nakon završetka natjecanja.

„MasterChef nam je otvorio neka vrata, ali najvažnije, tu smo pronašli jedno drugo“, otkriva Sead, a večeras će zajedno svoje znanje i iskustvo prenijeti novoj generaciji kandidata kroz zahtjevan kulinarski izazov.

Nakon poraza u gastro izazovu, članove crvenog tima čekaju nominacije i odluka o tome tko će se morati boriti za ostanak u MasterChefu. Ovoga puta s njima će biti i Jakov Livaja, član zelenog tima koji je crvenima bio posuđen kako bi se izjednačio broj kandidata tijekom timskog izazova.

„Svima nam je teško“, priznat će Filip prije glasanja. Iako su iza njih naporni izazovi i nekoliko poraza, Josip će istaknuti da se odnos među članovima promijenio. „Atmosfera u crvenom timu je nikad bolja“, izjavit će, a slično će zaključiti i Danijela: „Svi smo se posložili u smislu da smo vidjeli gdje griješimo.“

Foto: Nova TV

Nominacije će pokazati hoće li crveni održati obećanje koje je Miro dao Jakovu, da ga neće nominirati jer je bio samo posuđen u njihov tim. „Bilo mi je s vama gušt kuhati. Bili ste klapa u kuhinji, slagali ste se. Niste ovdje došli jer ste maskote, nego zato što ovo volite raditi i imate ljubav prema kuhanju i hrani“, poručit će im Jakov kada bude morao dati svoj glas kolegama za stres test.

Koga će crveni odabrati za stres test te koji će im zadatak dati Sanja i Sead, ne propustite doznati večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!