TJEDAN ISKUŠENJA

Tko odlazi iz 'Života na vagi'? Crveni uvjereni u pobjedu, Edo priznaje: 'Imam neki loš osjećaj'

Piše 24sata,
4
Iza kandidata 'Života na vagi' je tjedan iskušenja, bili su bez trenera i s punim hladnjakom, a danas je na redu još jedno vaganje!

Prošli tjedan kandidati su prošli pravu lavinu izazova: fizičkih, psihičkih i emocionalnih. Sve je počelo velikim izazovom u kojem su gurali bale sijena do cilja, a pobjedu je odnio crveni tim. Četiri kilograma prednosti na vaganju za cijeli tim ili zlatna ulaznica za veliko finale - Dominik nije dugo dvojio i postao je prvi finalist devete sezone!

Uslijedio je mali izazov, a crveni su još jednom pokazali snagu i osigurali svom timu rastuću prednost od dva kilograma na nadolazećem vaganju. No ne moraju je odmah iskoristiti, mogu je prenositi pa bi mogla narasti do pet kilograma! I sve se to odvijalo u posebno teškom tjednu - tjednu iskušenja. Kandidati su imali na raspolaganju televizor i hladnjak prepun delicija, ali i najveći izazov do sada: tjedan su morali odraditi bez svojih trenera.

- Ostavili smo natjecatelje u dobrim rukama, na zamjenu su došli Andrea Solomun i Stjepan Ursa, ljudi s velikim i bogatim iskustvom i vjerujem da su odradili odličan posao s našim kandidatima iako čujem da je bilo dosta iskušenja ovaj tjedan - rekao je Edo, a neki kandidati nisu skrivali nervozu pred vaganje.

- Trenerica je otišla i ja jesam radila, ali ne toliko kao kad je ona s nama. Spakirala sam sva tri kofera i što bude bit će - priznala je Mare i dodala: „Na pola puta smo. Iskreno, nisam se ni ja nadala da ću ovoliko ostati u showu.“

Crveni tim i dalje odiše samopouzdanjem.

- Mi smo dosta ambiciozni, baš smo se trudili ovaj tjedan - željeli smo dokazati i sebi i svom treneru da možemo i s njim i bez njega - istaknula je Nena.

- Nema razloga za zabrinutost jer gledajući plavi tim, oni su dosta i odmarali i izležavali se tako da mislim da ne bismo smjeli izgubiti vagu - uvjeren je Domagoj.

S druge strane, plavi se nadaju da će upravo vaga biti njihova karta za povratak.

- Plavci nastavljaju svoj tradicionalni niz gubitaka, ali kao što uvijek kažem - ako je vaga dobra, gubite vi izazove - jasna je Mirna, a Edo priznaje: "Ne mogu vam to reći točno zašto, imam neki loš osjećaj."

Kandidati su na pola puta, pred njima je vaganje sedmog ciklusa, a napetost nikada nije bila veća. Hoće li crveni nastaviti pobjednički niz? Hoće li vaga iznenaditi i potpuno promijeniti tijek igre i tko će napustiti 'Život na vagi'? Večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

OSTALO

