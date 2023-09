Tko se sprda, taj se voli: Let 3 se nekad rugao Kosorici, a sad je klečeći mole da dođe na Šalatu

Riječki rockeri Let 3 pripremaju veliki koncert na zagrebačkoj Šalati, a za posebnu gošću žele bivšu premijerku Jadranku Kosor.

Letovci su toliko odlučni u svom naumu da Kosor stigne na njihov koncert, da su se obukli u zlatna odijela i kleknuli ispod njezine fotografije i poručili: 'Jaco, imaš kartu!'.

Ona je za 24sata otkrila planira li se odazvati.

- Ne znam hoću li doći, evo sad se bavim čuvanjem unuke pa nisam stigla uopće razmišljati. Drago mi je da me pozivaju. A sam poziv me i nije iznenadio, s obzirom na to da sam ipak ja pjevala njihovu pjesmu - poručila je.

Nosili sijede perike

Prijateljsko/neprijateljski odnos Mrle, Prlje i ekipe s bivšom premijerkom seže daleko u prošlost. Riječani su se 2013. maskirali u Kosor, koja je tada obnašala dužnost saborske zastupnice i otpjevali pjesmu 'Omađijaj me'.

- Ajde mala daj, daj/Neka sad ne bude kraj/Stisni mala daj, daj/U očima ti vidim sjaj/Bozan zvoni/Šuki prdi/Hu hu hu hu/Jadre sere na gradele - pjevali su tada u poslovnim kostimima kakve je Kosor nosila, a na glavama su nosili sijede perike.

Kosorica im poželjela sreću na Eurosongu

Deset godina kasnije Letovci su odletjeli u Liverpool, gdje su Hrvatsku predstavljali na Eurosongom pjesmom 'Mama ŠČ!', a Kosor je odlučila poravnati račune. Zaželjela im je sreću na natjecanju putem svoje omiljene društvene mreže, Twittera.

- Zato što sam ja u prošlosti dok sam bila predsjednica Vlade, Let 3 se dosta rugao. Oni su se znali i oblačiti poput mene, stavljati neke perike sijede, oblačili su neke kostime. Budući da je ovo pjesma koja će nas predstaviti na Euroviziji, htjela sam na neki način poravnati te račune - rekla je tada.

I sama otpjevala 'Mamu ŠČ'

Da nije zlopamtilo, dokazala je i mjesec prije Eurosonga, kada je zapjevala 'Mamu ŠČ!' u showu 'Masked singer'. Odjevena u raskošni kostim kraljice, bivša premijerka je oduševila vokalnim sposobnostima. Osim hita Leta 3, pjevala je i zagorsku popevku 'Mamice su štrukle pekli'.

- Za mene je taj show bio poseban izlet. 'Mama ŠČ!' je dobra pjesma, angažirana, zato sam je i izabrala. Baš i ne pratim Eurosong, no Letovcima želim puno uspjeha. Uvijek podržavam one koji nas predstavljaju u svijetu, pa tako i na Eurosongu - rekla nam je Kosor nakon ispadanja iz showa.