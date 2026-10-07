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RIJETKO SU U JAVNOSTI

Tko su Jasmina i Diora Modrić, samozatajne sestre koje svom bratu Luki uvijek čuvaju leđa?

Piše 24sata,
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Tko su Jasmina i Diora Modrić, samozatajne sestre koje svom bratu Luki uvijek čuvaju leđa?
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Foto: Igor Soban/PIXSELL/Sime Zelic/PIXSELL
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Diora Modrić u utorak je privukla pažnju na tribinama splitskog Poljuda, gdje je bodrila slavnog brata tijekom utakmice sa Španjolskom

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Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić nebrojeno je puta naglasio kako mu je obitelj najveći oslonac u životu. Iako njegovu suprugu Vanju i djecu često viđamo, Lukine mlađe sestre Jasmina i Diora uglavnom izbjegavaju svjetla reflektora.

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Ipak, Diora Modrić u utorak je privukla pažnju na tribinama splitskog Poljuda, gdje je bodrila slavnog brata tijekom utakmice sa Španjolskom. Najmlađa članica obitelji Modrić Lukine nastupe prati još od njegovih nogometnih početaka, a fotografi su je i ranije znali snimiti na tribinama, dok navija, fotografira se i uživa u atmosferi.

Split: Poznati na tribinama na utakmici između Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija
Split: Poznati na tribinama na utakmici između Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nakon što je u Rijeci završila studij menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu, diplomu iz ekonomije ponosno je proslavila na društvenim mrežama. Krajem srpnja 2024. godine udala se za svog dugogodišnjeg partnera Filipa Aleksića, a raskošno vjenčanje bilo je u njihovu rodnom Zadru. Uz svoje djevojačko prezime dodala je suprugovo, pa se danas preziva Modrić Aleksić.

Prije vjenčanja organizirala je veselu djevojačku zabavu na kojoj su uzvanice nosile bijele kombinacije. Te fotografije nakratko je podijelila sa svojim pratiteljima, nakon čega je zaključala profil za javnost. Druga Lukina sestra, Jasmina Plecić, također se rijetko pojavljuje u javnosti. Poput Diore, magistrirala je ekonomiju, a danas radi u gradskoj upravi Grada Zadra. U Zadru živi sa suprugom i drži se podalje od medijske pozornosti koja godinama prati njezina slavnog brata.

Zadar: Sestra Luke Modrića Jasmina posjetila advent
Zadar: Sestra Luke Modrića Jasmina posjetila advent | Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Iako ih javnost nema često priliku vidjeti, Jasmina i Diora uz Luku su bile u nekim od važnih trenutaka njegove karijere. Mnogi pamte scene s Maksimira iz svibnja 2008. godine, kad su mu nakon posljednje utakmice pred zagrebačkom publikom dotrčale na teren i zagrlile ga uoči njegova odlaska iz Dinama u Tottenham.

Sestre redovito bodre Luku uz roditelje Stipu i Radojku, a obitelj se zajedno pojavljuje i na važnim događajima izvan nogometnih terena. Prošle godine stigli su i na premijeru predstave posvećene Lukinu životu u Zadru. Koliko su bliski, vidi se i na društvenim mrežama, gdje kapetan Vatrenih sestrama redovito čestita rođendane i dijeli obiteljske trenutke.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

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