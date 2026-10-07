Luka otvoreno o kraju karijere, Messiju, Ronaldu i Realu: 'Da, volio bih se vratiti u Madrid...'

Luka Modrić i s 41 godinom prkosi vremenu na nogometnim terenima i ne razmišlja o konačnom oproštaju. Kapetan "vatrenih" u razgovoru sa španjolskim novinarima na Poljudu, nakon poraza "vatrenih" od Španjolske, osvrnuo se na budućnost, odlazak Lionela Messija u reprezentativnu mirovinu te probleme Cristiana Ronalda u Portugalu.

Budućnost ovisi o tijelu i motivaciji

Hrvatska je pretrpjela poraz 2-1 od Španjolske u Ligi nacija, a susret je ponovno otvorio pitanje o tome koliko će još dugo legendarni veznjak nositi nacionalni dres. Nakon teškog poraza 7-0 od Engleske nekoliko dana ranije, Modrić je stao pred novinare i pojasnio svoje planove za nadolazeće razdoblje.

​- Osjećam se dobro. Imam strast, ambiciju i snagu. Dok god se tako osjećam, želim igrati, a koliko će to trajati, zaista ne znam - izjavio je hrvatski kapetan.

Igrač Milana dodao je da ne želi donositi ishitrene odluke zbog kojih bi kasnije požalio. Namjerava ići utakmicu po utakmicu i pažljivo slušati što mu tijelo govori prije nego što donese konačnu odluku u miru.

Kraj jedne neponovljive generacije

Modrićeva završna faza karijere poklapa se s odlaskom drugih velikana koji su obilježili posljednja dva desetljeća. Lionel Messi službeno se oprostio od dresa Argentine u prijateljskoj utakmici protiv Benina (3-0), nakon što je ljetos izgubio finale Svjetskog prvenstva upravo od Španjolske.

​- Šteta je što se oprašta, ali osvojio je Svjetsko prvenstvo koje je toliko želio. Bilo ga je užitak gledati, iako sam puno patio igrajući protiv njega - rekao je Modrić o argentinskom čarobnjaku.

S druge strane, Cristiano Ronaldo prolazi kroz turbulentno razdoblje i sukob s portugalskim izbornikom Jorgeom Jesusom, kojeg je optužio za laži i prekršena obećanja, zbog čega se našao na udaru javnosti.

​- Ne znam što se točno dogodilo, nisam razgovarao s njim, ali nadam se da će pronaći rješenje jer on zaslužuje oproštaj u velikom stilu. Cristiano je najveći igrač u povijesti Portugala - istaknuo je Modrić.

Snovi o povratku u Madrid

Iako je trenutačno fokusiran na igre u dresu Milana, s kojim ima ugovor do ljeta sljedeće godine, Modrić i dalje pozorno prati što se događa u njegovom bivšem klubu. Real Madrid trenutno zaostaje šest bodova za Barcelonom na početku sezone, ali Modrić vjeruje u momčad koju sada vodi Jose Mourinho. O potencijalnom povratku u španjolsku prijestolnicu u nekoj drugoj ulozi govori s puno poštovanja.

​- Naravno da bih se volio vratiti, to je moja kuća i klub mog života. Ipak, moram se prvo pripremiti i vidjeti u kojoj bih ulozi mogao pomoći te želi li klub uopće to - zaključio je veznjak.

*uz korištenje AI-ja