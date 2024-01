Tko su kandidati na Dori? Misha ne otkriva identitet, Natalie se natjecala u srpskom showu...

Danas su objavljene pjesme sa spotovima kandidata koji će se natjecati na nadolazećoj Dori u veljači, a sve kako bi dospjeli do eurovizijske pozornice. Neki izvođači javnosti su itekako poznati, no i ove godine na hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije dolazi mnoštvo mladih izvođača.

Pobjednik popularnog showa

Pobjedu u trećoj sezoni showa 'The Voice' odnio je Vinko Ćemeraš. Mladi pjevač iz Čapljine sam je učio svirati gitaru, a gledatelje je osvojio skromnošću i nenametljivošću. Mentora Davora Gopca rasplakao je izvedbom pjesme 'Pelin i med'.

Foto: Facebook, Marko Prpic/PIXSELL

Nastupio je na festivalima 'Exit' i 'Star' gdje je predstavio neke od svojih autorskih pjesama. Na Doru stiže s pjesmom na engleskom 'Lying Eyes'.

Jedini ovogodišnji duet

Pjevač i voditelj Mario Battifiaca snimio je duet 'Vodu piti trizan biti' s televizijskim kolegom Robertom Ferlinom. Jedini je to duet na ovogodišnjem natjecanju. Battifiaca je na prošlogodišnjoj Dori bio u ulozi voditelja, a sada dolazi kao kandidat za odlazak na eurovizijsku pozornicu.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Dolazi Arsenova unuka

Unuka glazbenih legendi Arsena Dedića i Gabi Novak, Lu Dedić, natjecat će se s pjesmom 'Leptir'. Prije nekoliko mjeseci publici je predstavila svoj prvi singl, a ističe da uživa u istraživanju različitih žanrova. Ipak, mlada pjevačica za razliku od bake i djeda pjeva pop pjesme.

Foto: Filip Kovačević

Riječki pjevač Boris Štok karijeru je započeo 2000. godine kao član grupe Quasarr. Surađivao je s Josipom Lisac, Matijom Dedićem i Antom Gelom, a glazbeni uzori su mu Frank Sinatra i David Bowie.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)

Alternativni album 'Ispod kože' nagrađen je 2019. godine nagradom Porin, a sada stiže na Doru s pjesmom 'Can we talk'.

Alen Đuras publici se predstavio kao kandidat showa 'The Voice', a zahvaljujući velikoj podršci gledatelja došao je do samog finala. Kasnije je pjevao u emisijama 'A strana' i 'Volim Hrvatsku', a bio je i mentor u 'Zvijezde pjevaju'. Objavio je pjesme 'Na isto mi dođe', 'Poslije tebe', a na Dori će se predstaviti s najnovijom 'A tamburitza lullaby'.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Natjecateljica srpskog showa

Natalie Balmix natjecala se u prvoj sezoni popularnog srpskog glazbenog showa 'IDJ' koji ju je povezao s producentom Darkom Dimitrovom. Makedonski producent surađivao je s brojnim regionalnim zvijezdama pa tako s hrvatskima poput Jelene Rozge. Natalie je već sada omiljena u Srbiji, a nada se da će pop pjesmom 'Dijamanti' osvojiti i publiku na Dori.

Foto: Instagram

Nekadašnja kandidatkinja showa 'Hrvatska traži zvijezdu', Marcela Oroši, vraća se na domaću scenu s pjesmom 'Gasoline'. Nakon sudjelovanja u showu 2011., Marcela se preselila u Nizozemsku, a kao članica grupe Luminize otpjevala je radijski hit 'Zašto još volim te'. Sa 26 godina natjecala se u nizozemskom 'The Voiceu'.

Foto: Žarko Bašić/Pixsell

Vatra i njihovi prijatelji grupa Pavel

Grupa Vatra virovitički je pop-rock sastav osnovan 1999. godine. Do sada su objavili brojne uspješnice poput 'Tanga', 'Saturna' i hit dueta 'Nama se nikud ne žuri' s Massimom. Za grupu je puno pjesama napisao i sam frontmen Ivan Dečak, a Vatra je tijekom karijere osvojila nekoliko Porina. Na Doru dolaze s pjesmom 'Slatke suze, gorka ljubav'.

Foto: MARE MILIN

Prijatelj Vatre svakako je Pavel, zagrebački pop-rock sastav osnovan 2007. godine. Objavili su pet studijskih albuma, a njihov hit 'Poslije nas' osvojio je tri nominacije na Porinu. Frontmen Aljoša Šerić u braku je s kolegicom iz benda Antoniom Matković Šerić. Publici će se krajem veljače predstaviti s pjesmom 'Do mjeseca'.

Foto: Zvonimir Ferina

Uspješna plesačica

Pjevačica Noelle, pravog imena Ivana Crnković, započela je glazbenu karijeru prije nekoliko godina sa singlom 'Halo'. Nakon Franke Batelić pjevala je u grupi Alibi, a osim što voli pjevanje uživa i u plesu s kojim je osvojila 3. mjesto na svjetskom natjecanju DWC. S pjesmom 'Baby, baby' rasplesat će gledatelje ovogodišnje Dore.

Proslavio ga TikTok i obrada hita grupe Magazin

Leonardo Šajin, poznatiji kao James Night, proslavio se snimanjem covera na društvenim mrežama. Publika ga je zavoljela kada je domaće hitove počeo pjevati na engleskom jeziku pa je na takav način obradio pjesme Severine i Aleksandre Prijović.

Proslavile su ga 'Suze biserne' grupe Magazin koje je obradio iz šale, ali je ubrzo dobio mnoštvo pozitivnih komentara. S pjesmom 'Nebo plače' pokušat će izazvati jednako takve emocije kod gledatelja Dore.

Politologinja s njemačkom adresom

Kantautorica Erna Imamović publici se predstavila na prošlogodišnjem CMC festivalu u Vodicama kada je otpjevala pjesmu 'Ne mirim se'. Hrvatica već nekoliko godina živi i radi u Njemačkoj, a završila je politologiju. Kombinira moderni prizvuk s akustičnom gitarom, a na Doru dolazi s pjesmom 'How do you love me'.

Bodulica s Krka Stefany Žužić publici se predstavila 2016. godine sudjelovanjem u 'The Voiceu' u kojem je dogurala do četvrt finala. Prošlog ljeta pjevala je na Splitskom festivalu, a tada je pjesmu 'Napamet' za nju napisao Matija Cvek.

Glazbi se nije mogla kvalitetno posvetiti zbog studentskih obaveza, a želju da postane zvijezda pokušala je ispuniti natjecanjem u 'Superstaru'. 'Sretnih dana dat' će Bog' pjesma je koju će zapjevati krajem veljače na Dori.

Radijski voditelj i pjevač Saša Lozar na Dori će se predstaviti s pjesmom 'Ne plačem zbog nje'. Svoju karijeru započeo je 2003. kao natjecatelj u glazbenom showu 'Story SuperNova Music Talents', nakon kojeg je oformio grupu sa Damirom Kedžom i Tinom Samardžićem. Prvi album '1 dan' objavio je 2007. godine.

Foto: Sandra Simunovic/Pixsell

Kedžo dolazi po četvrti put

Damir Kedžo na Doru se vraća po četvrti put. Prvo je nastupio 2005. s grupom Saša, Tin i Kedžo s pjesmom 'Zašto', potom 2020. s 'Divljim vjetrom' kada je pobijedio, ali se dogodila pandemija i HRT je odlučio za iduću godinu napraviti novo natjecanje na kojem je pobijedila Albina.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija

Treći put je nastupio prošle godine s pjesmom 'Angels and Demons', a sada stiže s novom naziva 'Voljena ženo'.

Lana Mandarić nedavno se natjecala u 'Superstaru' kada je osvojila žiri pjesmom 'I See Red' grupe Everybody Loves An Outlaw. Prije toga je 2016. godine sudjelovala u showu 'Zvjezdice' koji joj je obilježio djetinjstvo.

Foto: RTL

Studentica psihologije ima razne uzore, od Princea, grupe Queen i Taylor Swift, pa sve do Dine Dvornika i Konstrakte. 'More' je pjesma s kojom će pokušati osvojiti Doru.

Glumac Eugen Stjepan Višić završio je Akademiju dramske umjetnosti i osvojio prije tri godine nagradu Hrvatskog glumišta za ostvarenje mladih umjetnika, a sada dolazi na Doru s pjesmom 'Tišine'. Svoje ime piše malim početnim slovom jer želi opuštenost i nenametljivost.

Suradnica Matije Cveka

Pulska pjevačica Lara Demarin surađivala je s Matijom Cvekom i bendom The Funkensteins s kojima je bila nominirana za Porin u kategoriji 'najbolja izvedba grupe s vokalom'. Pjesmom 'Dodir' započela je solo karijeru, a na Dori će se predstaviti s 'Ne vjerujem ti'.

Kantautorica Barbara Munjas u srednjoj je školi 2013. godine postala prateći vokal benda Gustafi, a nakon toga je bila članica alternativnog benda Barbari za koji je pisala i pjesme. Do sada je objavila jedan album naziva 'Right place & right time', a na Dori će se predstaviti s pjesmom 'Nepobjediva'.

Relativno mladi splitski rock bend The Splitters na sceni je od 2018. godine. Predstavili su se albumom 'Love sucks' na engleskom jeziku, nakon kojeg počinju izdavati pjesme na hrvatskom u sklopu drugog albuma 'Izvadi me van'.

Izdvojili su se uspješni singlovi 'Oboji me', 'Barbara' i 'Nitko kao mi', a na Doru stižu s pjesmom 'Od kad te sanjam'.

Meri se vraća s grupom ET

Grupa ET na Dori će se predstaviti s novom pjevačicom Meri Andraković koja je ranije kao solistica nastupila na istoj pozornici. Šesta je pjevačica grupe koja je osnovana 1987. godine, a na Dori će zapjevati 'Pametnom dosta'. Meri je prvi veliki doticaj s uspjehom imala u finalu showa 'Zvjezdice' 2015. godine.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Zsa Zsa odustala pa dolazi Lasagna

Baby Lasagna je sa svojom pjesmom 'Rim tim tagi dim' već privukao veliku pažnju. On na Doru dolazi kao zamjena pjevačice Zsa Zse koja je odustala od natjecanja. Baby Lasagna, pravim imenom Marko Purišić na Dori je već nastupao 2019. godine s rock sastavom Manntra i pjesmom 'In the shadows'

Foto: Elizabeta Ružić

Tajanstveni izvođač

Izvođač Misha na Doru dolazi s pjesmom 'One day'. Tajanstveni Misha ne pokazuje svoj identitet, već se u spotu, kao i na društvenim mrežama, 'pojavljuje' u raznim maskotama koje proizvodi umjetna inteligencija i time daje dozu tajanstvenosti. Misha je dio Universal Music Group diskografske kuće, a svoj svijet naziva 'republikom'.

Let 3 tvrdi da pjesma nije njihova

Let 3 se vraća na pozornicu Dore godinu dana nakon uspješnice 'Mama ŠČ' s kojom su se predstavili na prošlogodišnjem Eurosongu i zauzeli 13. mjesto. Sada su za publiku pripremili 'Babarogu', iako je Mrle rekao da pjesma 'nije njihova' i da je angažirao DORH.