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RASKOŠNA CEREMONIJA

Tko sve nastupa na zatvaranju SP-a? Poluvrijeme finala će po prvi put trajati čak 30 minuta...

Piše Maša Mai Čigir,
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Tko sve nastupa na zatvaranju SP-a? Poluvrijeme finala će po prvi put trajati čak 30 minuta...
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Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
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U nedjelju 19. srpnja igra se finalna utakmica Svjetskog prvenstva u nogometu, a sada je poznato tko će sve nastupati na zatvaranju i po prvi put tokom poluvremena koje će trajati 30 minuta

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Fifa je u utorak i službeno objavila popis izvođača koji će nastupati na zatvaranju Svjetskog prvenstva, ali i popis izvođača za nastup tijekom poluvremena finalne utakmice što do sada nije bila praksa. Raskošna ceremonija zatvaranja započeti će čak 90 minuta prije početka finalne utakmice, a poluvrijeme će navodno trajati čak 30 minuta kako bi se bez žurbe održao prvi veliki 'halftime show' Svjetskog prvenstva, nalik onome na Super Bowlu.

FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa
Foto: Kai Pfaffenbach

Tako su za raskošnu ceremoniju zatvaranja, koja će krenuti puno prije početka same utakmice, potvrđeni nastupi Robbieja WilliamsaLaure PausiniJennifer Hudson Nicole Scherzinger, a kao posebni gosti najavljeni su glumac Tom Cruise, koji je također sudjelovao na zatvaranju Olimpijskih igara u Parizu 2024., te popularni streamer IShowSpeed koji je prije turnira objavio pjesmu za Svjetsko prvenstvo, a koju je FIFA na posljetku i uvrstila na službeni album prvenstva. Čast da otpjeva američku himnu pripala je pjevačici Jennifer Hudson koja je dobitnica nagrada EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony).

- Ceremonija zatvaranja zaokružit će FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. kroz glazbu, kulturu i nogomet, prije nego što započnemo dugo očekivanu utakmicu koja će okruniti prvake ovog revolucionarnog turnira - izjavio je glavni operativni direktor Svjetskog prvenstva 2026., Heimo Schirgi u priopćenju

Poluvrijeme utakmice finala trajat će duže nego što je inače uobičajeno, a sve zbog toga što će se po prvi put održati veliki show tijekom poluvremena, no takva odluka izazvala je i kontroverze. Naime, prema Pravilima nogometne igre koje propisuje IFAB, poluvrijeme ne bi smjelo trajati duže od 15 minuta te je još 2021. godine odbijen prijedlog da se to vrijeme produlji na 25 minuta, a obrazloženje je bilo kako bi to negativno utjecalo na ritam utakmice te na zdravlje igrača. No, prema dostupnim informacijama, poluvrijeme će na ovome Svjetskom prvenstvu trajati navodnih 30 minuta, a sve zbog spektakularnog showa koji je najavljen. 

FIFA time želi prenijeti dio atmosfere karakteristične za američki Super Bowl na najveću nogometnu pozornicu. Ranije je već potvrđeno da će u New Yorku nastupiti svjetske glazbene zvijezde, među kojima su MadonnaShakiraBTS Justin Bieber, dok će cijeli program režirati Chris Martin, frontmen svjetski popularnog ColdplayaZa produkciju cijelog događaja zadužen je Balich Wonder Studio, ista produkcijska kuća koja je planirala ceremoniju otvaranja i zatvaranja Svjetskog prvenstva u Kataru 2022., a očekuje se da će prije nedjeljnog finala biti objavljeno još izvođača.

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