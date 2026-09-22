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NAPETO U NOVOJ EPIZODI!

Tko večeras umire u 'Divljim pčelama'? Ivica puca u Antu, a ubojica na nišanu drži Katarinu

Piše 24sata,
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Tko večeras umire u 'Divljim pčelama'? Ivica puca u Antu, a ubojica na nišanu drži Katarinu
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Foto: rtl
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Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova, napeta epizoda serije 'Divlje pčele'.

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Katarinu odvode u sudnicu. I dok je njezina presuda za jedne pobjeda, drugi imaju pomiješane osjećaje. Ante bježi na tajnu lokaciju, a prate ga Čavka i Marko. On im priznaje da je Nikoli postavio zamku ne bi li otkrio koliko mu je uistinu odan. Omete ih rastrojeni Ivica koji hoda prema njima s pištoljem u ruci, u namjeri da ubije Antu. Tišinu prekida pucanj!

Foto: rtl

Mještani i Rajka pronalaze unesrećenog, a Ivicu odvode u pritvor. Karmela u potpunom šoku optužuje Ivicu da im je uništio sreću i budućnost.

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Pred sudnicom se pojavljuje ubojica kojega je Mirjana unajmila ne bi li se zauvijek riješila Katarine. Još jedan pucanj odjekne Vrilom i dogodi se ono nezamislivo!

Foto: rtl

Novu sezonu omiljene serije 'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u!

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