Tko večeras umire u 'Divljim pčelama'? Ivica puca u Antu, a ubojica na nišanu drži Katarinu

Katarinu odvode u sudnicu. I dok je njezina presuda za jedne pobjeda, drugi imaju pomiješane osjećaje. Ante bježi na tajnu lokaciju, a prate ga Čavka i Marko. On im priznaje da je Nikoli postavio zamku ne bi li otkrio koliko mu je uistinu odan. Omete ih rastrojeni Ivica koji hoda prema njima s pištoljem u ruci, u namjeri da ubije Antu. Tišinu prekida pucanj!

Foto: rtl

Mještani i Rajka pronalaze unesrećenog, a Ivicu odvode u pritvor. Karmela u potpunom šoku optužuje Ivicu da im je uništio sreću i budućnost.

Pred sudnicom se pojavljuje ubojica kojega je Mirjana unajmila ne bi li se zauvijek riješila Katarine. Još jedan pucanj odjekne Vrilom i dogodi se ono nezamislivo!

Foto: rtl

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