Tko vlada hrvatskom glazbom? ZAMP je otkrio najuspješnije autore i pjesme 2025. godine

# TOP AUTORI HRVATSKE 2025.: TKO JE OSTVARIO NAJVEĆE ZARADE, A TKO VLADA STREAMINGOM?

Hrvatsko društvo skladatelja i stručna služba ZAMP objavili su godišnje rezultate koji otkrivaju autore čija su djela tijekom 2025. ostvarila najveće prihode od autorskih prava te autore koji dominiraju digitalnim platformama. Objavljeni podaci daju zanimljiv presjek hrvatske glazbene scene, na kojoj se susreću etablirani autori s desetljećima uspješne karijere i nova generacija autora koja osvaja publiku prvenstveno putem streaminga.

Najuspješniji autori prema ukupnim prihodima

Na listi deset autora s najvećim ukupnim prihodima od autorskih prava nalaze se Husein Hasanefendić Hus, Ivo Jagnjić, Jasenko Houra, Marko Perković Thompson, Miro Buljan, Nenad Belan, Nenad Ninčević, Tonči Huljić, Vjekoslava Huljić i Zlatan Stipišić Gibonni.

Ova lista potvrđuje dugoročnu vrijednost autorskih kataloga koji desetljećima pronalaze put do publike kroz radijsko emitiranje, televiziju, koncerte i druge oblike korištenja glazbe. Riječ je o autorima čije pjesme kontinuirano ostvaruju značajnu prisutnost u domaćem glazbenom prostoru.

Streaming donosi nova imena na vrh

Pregled autora s najvećim prihodima ostvarenima putem streaming servisa pokazuje koliko se promijenio način konzumacije glazbe. Među najuspješnijima su Boris Đurđević, Grgo Šipek (Grše), Ivan Hilje (Hiljson Mandela), Ivo Jagnjić, Marko Perković Thompson, Mihovil Šoštarić (Lockroom), Tonči Huljić, Vjekoslava Huljić, Zdenko Runjić i Zlatan Stipišić Gibonni.

Foto: Zamp

Posebno je zanimljivo da se čak pet autora nalazi na obje liste - Ivo Jagnjić, Marko Perković Thompson, Tonči Huljić, Vjekoslava Huljić i Zlatan Stipišić Gibonni. Njihov uspjeh pokazuje kako dobar autorski opus može ostvarivati izvrsne rezultate i kroz tradicionalne izvore prihoda i na digitalnim platformama.

Thompson i Grše predvode streaming ljestvice

Foto: Zamp

Kada je riječ o najuspješnijim domaćim pjesmama na streaming servisima, listom dominiraju Marko Perković Thompson i Grgo Šipek Grše. Na vrhu se nalazi pjesma "Ako ne znaš šta je bilo", dok su među deset najstreamanijih domaćih pjesama i "Ravnoteža", "Oluja" te "Neću izdat ja". S druge strane, Grše je zastupljen s hitovima "Forza", "Fantazija" i "Abu Dhabi", dok je pjesma "Anđeo" Hiljsona Mandele i Miach zauzela drugo mjesto.

Najemitiranije pjesme potvrđuju trendove

Dodatnu potvrdu uspješnosti autora donosi i lista deset najemitiranijih domaćih pjesama na radiju i televiziji tijekom 2025. godine. Na samom vrhu nalazi se pjesma 'Anđeo' izvođača Hiljsona Mandele i Miach, čiji autori Ivan Hilje, Mia Čičak i Mihovil Šoštarić istovremeno zauzimaju visoke pozicije među najuspješnijim autorima na streaming servisima.

Foto: Zamp

Među najemitiranijim domaćim pjesmama našle su se i 'Ti si bila moje sunce' Martina Kosovca, 'Mali krug velikih ljudi' Massima, 'Ako ne znaš šta je bilo' Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih Ruža, 'Trebaš li me' Eni Jurišić i Matije Cveka, 'Šta bi ja bez tebe' Petra Graše, 'Praštaj nekom drugom' Opće opasnosti, 'Moji ljudi' Nine Badrić, 'Alive' Nine Badrić te 'Ja sam lažljiva' grupe Denis & Denis.

Generacije autora koje oblikuju hrvatsku glazbu

Popis najuspješnijih autora pokazuje da domaća publika jednako cijeni nove hitove i provjerena autorska imena. Na listama se nalaze predstavnici različitih generacija - od Zdenka Runjića, Tončija i Vjekoslave Huljić, Jasenka Houre i Nenada Ninčevića do Ivana Hilje, Mihovila Šoštarića, Grše i drugih autora nove generacije.

Foto: Zamp

Objavljeni rezultati dolaze u godini u kojoj je HDS ZAMP ostvario rekordne prihode od autorskih prava te dodatno potvrdio rast značaja digitalnih servisa. Liste najuspješnijih autora i najemitiranijih pjesama pokazuju da hrvatska glazba bilježi snažan rast, kako na koncertnim pozornicama i u eteru, tako i na streaming platformama.

Foto: Zamp

Hrvatska je tijekom 2025. zabilježila čak 46.915 glazbenih događanja, odnosno prosječno 129 dnevno. Posebno se ističe rast koncerata zabavne glazbe, kojih je održano više od 11 tisuća, što potvrđuje snažan interes publike za domaću glazbu uživo.

Foto: Zamp

Streaming sve važniji za autore

Digitalni servisi danas čine 15 posto ukupnih prihoda od autorskih prava. Uz Spotify, Apple Music i Deezer, važnu ulogu imaju i YouTube, TikTok, Instagram te video platforme poput Netflixa i HBO-a, što objašnjava zašto su autori poput Hiljsona Mandele, Grše i Lockrooma među najuspješnijima na streaming ljestvicama.

*uz korištenje AI-ja